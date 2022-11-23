На улицах Риги замечен грузовик с большим флагом России

Снимок с грузовиком был размещен в одной из групп на Facebook. Уточняется, что напитки доставлялись в магазин на улице Александра Чака. Автомобиль имеет зарегистрированные в Латвии номера.

Государственная полиция сообщает, что в связи с этим делом начата ведомственная проверка.

О подобных случаях полиция призывает граждан сообщать в полицию по телефону 110.