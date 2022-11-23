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На улицах Риги замечен грузовик с большим флагом России

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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На улицах Риги замечен грузовик с большим флагом России
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Грузовой автомобиль в Риге с российским флагом в кузове
Грузовой автомобиль в Риге с российским флагом в кузове Фото: facebook.com

На улицах Риги был замечен автомобиль, доставлявший алкогольные напитки в один из магазинов столицы. В грузовом отсеке автомобиля размещен большой российский флаг. Apollo.lv связался с Государственной полицией для выяснения обстоятельств.

Снимок с грузовиком был размещен в одной из групп на Facebook. Уточняется, что напитки доставлялись в магазин на улице Александра Чака. Автомобиль имеет зарегистрированные в Латвии номера.

Государственная полиция сообщает, что в связи с этим делом начата ведомственная проверка.

О подобных случаях полиция призывает граждан сообщать в полицию по телефону 110.

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