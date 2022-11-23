На улицах Риги был замечен автомобиль, доставлявший алкогольные напитки в один из магазинов столицы. В грузовом отсеке автомобиля размещен большой российский флаг. Apollo.lv связался с Государственной полицией для выяснения обстоятельств.
На улицах Риги замечен грузовик с большим флагом России
На улицах Риги замечен грузовик с большим флагом России
Снимок с грузовиком был размещен в одной из групп на Facebook. Уточняется, что напитки доставлялись в магазин на улице Александра Чака. Автомобиль имеет зарегистрированные в Латвии номера.
Государственная полиция сообщает, что в связи с этим делом начата ведомственная проверка.
О подобных случаях полиция призывает граждан сообщать в полицию по телефону 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!