Великобритания впервые отправляет в Украину вертолеты

По информации BBC, один из трех выделенных Украине вертолетов Sea King уже доставлен в Украину. В течение последних шести недель украинские команды в Великобритании обучались управлению этими вертолетами и поддержанию их в техническом порядке.

По словам Уоллеса, Великобритания также направит в Украину 10 тысяч артиллерийских снарядов. Министр сделал это заявление в Осло, где встречается с союзниками, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Киева. По словам Уоллеса, партия артиллерийских снарядов поддержит Украину в ее усилиях по обеспечению безопасности освобожденных территорий.

Вертолеты Sea King ранее использовались ВВС и ВМС Великобритании.

С начала полномасштабной агрессии России в феврале этого года несколько стран предоставили Украине пилотируемые самолеты, но призывы Киева к западным союзникам предоставить реактивные истребители до сих пор остаются без ответа.