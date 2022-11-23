Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что впервые с тех пор, как в феврале Россия начала полномасштабную войну против Украины, Великобритания направляет ее защитникам вертолеты.
Великобритания впервые отправляет в Украину вертолеты
По информации BBC, один из трех выделенных Украине вертолетов Sea King уже доставлен в Украину. В течение последних шести недель украинские команды в Великобритании обучались управлению этими вертолетами и поддержанию их в техническом порядке.
По словам Уоллеса, Великобритания также направит в Украину 10 тысяч артиллерийских снарядов. Министр сделал это заявление в Осло, где встречается с союзниками, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Киева. По словам Уоллеса, партия артиллерийских снарядов поддержит Украину в ее усилиях по обеспечению безопасности освобожденных территорий.
Вертолеты Sea King ранее использовались ВВС и ВМС Великобритании.
С начала полномасштабной агрессии России в феврале этого года несколько стран предоставили Украине пилотируемые самолеты, но призывы Киева к западным союзникам предоставить реактивные истребители до сих пор остаются без ответа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!