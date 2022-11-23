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Великобритания впервые отправляет в Украину вертолеты

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Великобритания впервые отправляет в Украину вертолеты
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Вертолет МИ-8 Воздушных сил Украины. На вертолете такого типа происходила эвакуация бойцов из Мариуполя.
Вертолет МИ-8 Воздушных сил Украины. На вертолете такого типа происходила эвакуация бойцов из Мариуполя. Фото: MOROZ DMYTRO VSEVOLODOVYCH

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что впервые с тех пор, как в феврале Россия начала полномасштабную войну против Украины, Великобритания направляет ее защитникам вертолеты.

По информации BBC, один из трех выделенных Украине вертолетов Sea King уже доставлен в Украину. В течение последних шести недель украинские команды в Великобритании обучались управлению этими вертолетами и поддержанию их в техническом порядке.

По словам Уоллеса, Великобритания также направит в Украину 10 тысяч артиллерийских снарядов. Министр сделал это заявление в Осло, где встречается с союзниками, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Киева. По словам Уоллеса, партия артиллерийских снарядов поддержит Украину в ее усилиях по обеспечению безопасности освобожденных территорий.

Вертолеты Sea King ранее использовались ВВС и ВМС Великобритании.

С начала полномасштабной агрессии России в феврале этого года несколько стран предоставили Украине пилотируемые самолеты, но призывы Киева к западным союзникам предоставить реактивные истребители до сих пор остаются без ответа.

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