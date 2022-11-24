Удалено все и черный квадрат на аватарке: Что происходит с Дженнифер Лопес?

Пользователи Сети уверены, что аккаунт певицы взломали, но есть и те, кто думает, что это прогрев к выходу какого-то продукта Лопес.

На данный момент причины неизвестны. Представители звезды комментариев пока не дали.

Instagram-аккаунт Дженнифер Лопес Фото: Instagram скриншот

Напомним, летом 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились. Они познакомились в 2001 году на съемках фильма "Джильи", Лопес в то время состояла в браке с танцором Крисом Джаддом. В 2002 году она рассталась с мужем, и стало известно о ее романе с Аффлеком.

После актер появился в клипе на песню Jenny from the Block, а в прессе появилось понятие "Беннифер". Спустя несколько месяцев они объявили о помолвке, но свадьба не состоялась, а вскоре Аффлек и Лопес и вовсе расстались.

После Лопес успела побывать замужем за Марком Энтони, от которого у нее двое детей. Бен Аффлек 13 лет прожил с актрисой Дженнифер Гарнер, в браке у них родились две дочери и сын. Осенью прошлого года Джей Ло и Бен возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.