В воскресенье, 27 ноября, в Риге была зажжена главная рождественская елка города. На мероприятии на Домской площади собрались несколько тысяч человек.
Видео ⟩ На Домской площади зажглась рождественская елка. Мероприятие посетили тысячи людей
Главную елку Риги на Домской площади зажег детский и юношеский вокальный ансамбль Kolibri, в свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис выступил перед присутствующими при помощи видео.
Видео: В Риге зажгли рождественскую елку
По наблюдениям агентства LETA, мероприятия по зажжению рождественских елок хорошо посещались и в других городах, например, в Огре.
Напомним, Домская площадь в этом году притягивает посетителей не только елкой - после двухлетнего перерыва там возобновилась рождественская ярмарка.
Галерея: Зажжена главная рождественская елка Риги
Ярмарка будет работать до 1 января. Посетители смогут здесь купить подарки, ощутить рождественскую атмосферу и посмотреть культурную программу.
Свои изделия - сувениры, продукты питания и напитки - на ярмарке предложат более 80 торговцев.
Особенно рады на ярмарке будут семьям с детьми, которые смогут здесь встретить Деда Мороза, рождественских гномов, покататься на карусели и попробовать самим испечь пипаркукас.
По пятницам на ярмарке будут выступать известные латвийские диджеи, а по субботам и воскресеньям - вокальные ансамбли, хоры и танцевальные группы.
Галерея: Рождественская ярмарка в Старой Риге
11 декабря Домская площадь станет стартом для традиционного забега Дедов Морозов, а 31 декабря в 20:00 здесь состоится встреча Нового года вместе с латвийскими диджеями.
По рабочим дням рождественская ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00, по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.
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