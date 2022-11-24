Видео ⟩ На Домской площади зажглась рождественская елка. Мероприятие посетили тысячи людей

Главную елку Риги на Домской площади зажег детский и юношеский вокальный ансамбль Kolibri, в свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис выступил перед присутствующими при помощи видео.

Видео: В Риге зажгли рождественскую елку

По наблюдениям агентства LETA, мероприятия по зажжению рождественских елок хорошо посещались и в других городах, например, в Огре.

Напомним, Домская площадь в этом году притягивает посетителей не только елкой - после двухлетнего перерыва там возобновилась рождественская ярмарка.

Галерея: Зажжена главная рождественская елка Риги

Ярмарка будет работать до 1 января. Посетители смогут здесь купить подарки, ощутить рождественскую атмосферу и посмотреть культурную программу.

Свои изделия - сувениры, продукты питания и напитки - на ярмарке предложат более 80 торговцев.

Особенно рады на ярмарке будут семьям с детьми, которые смогут здесь встретить Деда Мороза, рождественских гномов, покататься на карусели и попробовать самим испечь пипаркукас.

По пятницам на ярмарке будут выступать известные латвийские диджеи, а по субботам и воскресеньям - вокальные ансамбли, хоры и танцевальные группы.

Галерея: Рождественская ярмарка в Старой Риге

11 декабря Домская площадь станет стартом для традиционного забега Дедов Морозов, а 31 декабря в 20:00 здесь состоится встреча Нового года вместе с латвийскими диджеями.

По рабочим дням рождественская ярмарка будет открыта с 11:00 до 21:00, по пятницам и субботам - с 10:00 до 22:00, по воскресеньям - с 10:00 до 20:00.