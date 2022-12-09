Стилисты нередко говорят, что по одежде можно примерно понять возраст человека: хочешь выглядеть моложе - будь в тренде, так будет труднее раскусить, из какого вы времени. К счастью, сегодня, чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить огромные суммы, ведь масс-маркет предлагает множество альтернатив брендам высокой моды. В свою очередь, зимой перед жителем Латвии всегда стоит вопрос зимней одежды.
Фото ⟩ Как одеваться зимой, чтобы быть в тренде? Шпаргалки для этого сезона
Стилист Евгения Шопен поделилась с RUS TVNET небольшими "шпаргалками" того, на что и на какие акценты стоит обратить внимание в этом сезоне.
"При покупке зимней верхней одежды стиль безусловно важен, но в центре внимания все же должны оставаться практичность и комфорт", - говорит Евгения Шопен.
Стилист рассказала, что удобная и комфортная одежда будет еще долгое время актуальна - на этот фактор повлияла пандемия коронавируса.
Кроме того, погода в Латвии переменчива, и зимой могут пригодиться как утепленные пальто и дубленки, так и главная необходимость в снежную погоду - пуховик.
На какие модели обратить внимание этой зимой
- Пальто оверсайз
По словам стилиста, пальто оверсайз - не нововведение, они кочуют из сезона в сезон. "Длинные подолы переживают важный момент в этом сезоне - тренд, который мы видим, доминирует в юбках и платьях, а теперь и в пальто", - говорит Евгения.
Из нового - прямо сейчас выделяются модели с принтами: клетка, гусиные лапки и елочка.
"Структурированные плечи и длина придают непринужденную уверенность с минимальными усилиями, - рассказывает Евгения Шопен. - В свою очередь, длинные шерстяные модели сделают образ более дорогим".
- Дубленки и верхняя одежда из овчины
В любом проявлении - укороченные, средняя длина, оверсайз или в пол.
"В них будет не только удобно и тепло, но вы также будете выглядеть стильно. Кроме того, эти модели позволят выделиться другим аспектам вашего наряда, на которые вы хотите обратить внимание", - рассказывает стилист.
По словам Евгении Шопен, приобретение в виде дубленки станет хорошей инвестицией: они прочные и долговечные, а из моды пока выходить не планируют.
- Пуховики
Несомненно являются первой необходимостью зимой, подчеркивает стилист.
"Предлагаю обратить внимание на разные текстуры - от простых нейлоновых до, например, необычных - с короткой шерстью, ярких цветов или с узорами", - советует стилист.
- Бомберы
"В широтах Латвии, скорее всего, это более осенняя одежда. Но это будет неправильным не отметить их! Потому что это must-have нынешнего сезона. Например, мы видим их почти у каждого инфлюенсера", - говорит Шопен.
Стилист отмечает, что бомберы могут быть как кожаные оверсайз, так и в виде дубленки.
"Они могут быть или цвета хаки, или плюшевые. Последнее - фишка сезона", - рассказывает Шопен.
На что важно обратить внимание при покупке. Универсальные советы стилиста Евгении Шопен
- подкладка - смотря о каком изделии мы говорим, но лучше все же ее не недооценивать - чем качественнее/теплее ее материал, тем дольше и лучше прослужит одежда;
- воротник и/или капюшон - он важен, если вы не носите шарф;
- карманы - подумайте, куда можно положить перчатки (кстати, сейчас актуальны длинные, кожаные перчатки в цвет верха);
- длина - это практично и тепло. А сейчас и модно! Это не самый важный параметр, но на него стоит обратить внимание любительницам носить юбки с колготками в холод.
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