Фото ⟩ Как одеваться зимой, чтобы быть в тренде? Шпаргалки для этого сезона

Евгения Шопен, стилист Фото: instagram.com/jane.shopen

Стилист Евгения Шопен поделилась с RUS TVNET небольшими "шпаргалками" того, на что и на какие акценты стоит обратить внимание в этом сезоне.

"При покупке зимней верхней одежды стиль безусловно важен, но в центре внимания все же должны оставаться практичность и комфорт", - говорит Евгения Шопен.

Стилист рассказала, что удобная и комфортная одежда будет еще долгое время актуальна - на этот фактор повлияла пандемия коронавируса.

Кроме того, погода в Латвии переменчива, и зимой могут пригодиться как утепленные пальто и дубленки, так и главная необходимость в снежную погоду - пуховик.

На какие модели обратить внимание этой зимой

Пальто оверсайз

По словам стилиста, пальто оверсайз - не нововведение, они кочуют из сезона в сезон. "Длинные подолы переживают важный момент в этом сезоне - тренд, который мы видим, доминирует в юбках и платьях, а теперь и в пальто", - говорит Евгения.