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Фото ⟩ Как одеваться зимой, чтобы быть в тренде? Шпаргалки для этого сезона

Вероника Рутковска rus.tvnet.lv
Как одеваться зимой, чтобы быть в тренде? Шпаргалки для этого сезона
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Denis Bukhlaev

Стилисты нередко говорят, что по одежде можно примерно понять возраст человека: хочешь выглядеть моложе - будь в тренде, так будет труднее раскусить, из какого вы времени. К счастью, сегодня, чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить огромные суммы, ведь масс-маркет предлагает множество альтернатив брендам высокой моды. В свою очередь, зимой перед жителем Латвии всегда стоит вопрос зимней одежды. 

Евгения Шопен, стилист
Евгения Шопен, стилист Фото: instagram.com/jane.shopen

Стилист Евгения Шопен поделилась с RUS TVNET небольшими "шпаргалками" того, на что и на какие акценты стоит обратить внимание в этом сезоне.

"При покупке зимней верхней одежды стиль безусловно важен, но в центре внимания все же должны оставаться практичность и комфорт", - говорит Евгения Шопен.  

Стилист рассказала, что удобная и комфортная одежда будет еще долгое время актуальна - на этот фактор повлияла пандемия коронавируса. 

Кроме того, погода в Латвии переменчива, и зимой могут пригодиться как утепленные пальто и дубленки, так и главная необходимость в снежную погоду - пуховик.

На какие модели обратить внимание этой зимой

  • Пальто оверсайз 

По словам стилиста, пальто оверсайз - не нововведение, они кочуют из сезона в сезон. "Длинные подолы переживают важный момент в этом сезоне - тренд, который мы видим, доминирует в юбках и платьях, а теперь и в пальто", - говорит Евгения. 

Из нового - прямо сейчас выделяются модели с принтами: клетка, гусиные лапки и елочка.

Принты - елочка (или рыбная косточка), гусиные лапки (или собачий зуб) и клетка
Принты - елочка (или рыбная косточка), гусиные лапки (или собачий зуб) и клетка Фото: instagram/stellaasteria/marinanorjes/ariellecharnas

"Структурированные плечи и длина придают непринужденную уверенность с минимальными усилиями, - рассказывает Евгения Шопен. - В свою очередь, длинные шерстяные модели сделают образ более дорогим". 

  • Дубленки и верхняя одежда из овчины

В любом проявлении - укороченные, средняя длина, оверсайз или в пол. 

Фото: instagram/le.petit.colette/streetstylestream/ariellecharnas Verified

"В них будет не только удобно и тепло, но вы также будете выглядеть стильно. Кроме того, эти модели позволят выделиться другим аспектам вашего наряда, на которые вы хотите обратить внимание", - рассказывает стилист.

По словам Евгении Шопен, приобретение в виде дубленки станет хорошей инвестицией: они прочные и долговечные, а из моды пока выходить не планируют. 

  • Пуховики

Несомненно являются первой необходимостью зимой, подчеркивает стилист.

"Предлагаю обратить внимание на разные текстуры - от простых нейлоновых до, например, необычных - с короткой шерстью, ярких цветов или с узорами", - советует стилист. 

  • Бомберы

"В широтах Латвии, скорее всего, это более осенняя одежда. Но это будет неправильным не отметить их! Потому что это must-have нынешнего сезона. Например, мы видим их почти у каждого инфлюенсера", - говорит Шопен.

Стилист отмечает, что бомберы могут быть как кожаные оверсайз, так и в виде дубленки.

"Они могут быть или цвета хаки, или плюшевые. Последнее - фишка сезона", - рассказывает Шопен.

На что важно обратить внимание при покупке. Универсальные советы стилиста Евгении Шопен

  • подкладка - смотря о каком изделии мы говорим, но лучше все же ее не недооценивать - чем качественнее/теплее ее материал, тем дольше и лучше прослужит одежда;
  • воротник и/или капюшон - он важен, если вы не носите шарф;
  • карманы - подумайте, куда можно положить перчатки (кстати, сейчас актуальны длинные, кожаные перчатки в цвет верха);
  • длина - это практично и тепло. А сейчас и модно! Это не самый важный параметр, но на него стоит обратить внимание любительницам носить юбки с колготками в холод. 

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