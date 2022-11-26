Ида Галич об отношениях с альфонсом и неудачном романе с известным блогером

Ида Галич призналась, что однажды возлюбленный обманул ее на деньги: "В моей жизни был Лжедмитрий. Он обманул, подставил, подвел, пытался увести у меня бизнес, кинул на деньги. Он профессиональный альфонс, просто в рейтинге топ-5 Москвы". Оказывается, Галич не сразу догадалась, что имеет дело с аферистом. Но она благодарна ему за такой опыт.

Не сложился у Иды Галич и брак. Год назад она развелась с супругом Аланом Басиевым. Расставание она переживала очень тяжело, но нашла в себе силы жить дальше.

В начале 2022 года у Иды начался роман со Стасом Круглицким. Правда, никогда ранее она не подтверждала этот факт. Отношения их длились недолго, и они расстались.

Оказалось, что Стас относился к Иде не очень хорошо, поэтому она решила от него уйти. При этом Круглицкий пытается сделать все, чтобы снова быть с ней. Галич подчеркивает, что никогда не вернется к нему.

По ее словам, она неоднократно говорила Стасу, что он пожалеет о том, что делает. Но он продолжал ее обижать. Ида считает, что Стас сейчас не может без той жизни, которая у них была.

Ида Галич старается поддерживать хорошие отношения с бывшим мужем ради сына. Она уточнила, что ей ничего не нужно от Алана и она способна обеспечить своего ребенка самостоятельно.

Видео: Интервью с Идой Галич