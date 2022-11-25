Кремлевские пропагандистские СМИ выпустили материал, рассказывающий о возможном нападении польских войск на Беларусь. Сюжет был проиллюстрирован видеозаписью военного парада в Латвии 18 ноября, сообщает "УНИАН".
Российская пропаганда вовлекает Латвию в ложь о Польше
В пятницу, 25 ноября, созданное в Беларуси оппозиционное СМИ Nexta опубликовало фрагмент новостной программы российского пропагандистского телеканала "Первый канал" от 24 ноября, где сказано, что Польша готовится отправить в Украину колонну военной техники, а также планирует собрать войска на польской границе с Беларусью.
В этом новостном материале также было видео, якобы показывающее эту колонну польской военной техники.
🤡 Propagandists on Orc-TV said that #Poland is again preparing to send columns of tanks to Ukraine or to the Belarusian border— NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2022
To prove this, they used footage from the parade of military equipment in #Latvia. The propagandists didn't even notice the Latvian flags in the video. pic.twitter.com/PtM4pvZ4nq
На самом деле на этом видео показана демонстрация военной техники, прошедшая в Риге 18 ноября. На видео видны даже латвийские флаги, но пропагандистов это видимо не смутило.
В пропагандистском материале использовано видео, размещенное в TikTok.
Об этом пропагандистском провале также сообщает российский оппозиционный YouTube канал "Утро февраля".
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