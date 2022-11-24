"Фактомат" ⟩ "Ужасы" кремлевской пропаганды о планах Польши напасть на Россию

О том, что Польша по приказу США готова вступить в войну против Украины, в этом месяце сообщил ряд пропагандистских СМИ России, в том числе агентство РИА "Новости", телеканал НТВ и пропагандист Владимир Соловьев.

Российские пропагандисты в своих материалах ссылаются на авторитетную польскую газету Gazeta Wyborcza, которая в своем материале цитирует "польского политолога Лешека Сикульского". Первым внимание на то, что российские пропагандисты активно тиражируют сказанное в польское газете, обратило российское издание The Insider.

Польская газета Gazeta Wyborcza 16 ноября действительно опубликовала комментарий, в заголовке которого были слова "Правительство Польши готовится к войне на Востоке". Однако это - единственная правда в рассказах пропагандистов.

Во-первых, полный заголовок опубликованного в Gazeta Wyborcza комментария звучит "Собрание прокремлевского пропагандиста в Познани. "Польша готовится к войне на Востоке".

Во-вторых, этот комментарий не анализирует возможное вступление Польши в войну против России, а посвящено высказываниям Лешека Сикульского на мероприятии в познаньском книжном магазине Sursum Corda.