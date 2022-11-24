В ноябре российские пропагандистские СМИ ужасались ожидаемым вступлением Польши в войну против России, что якобы произойдет по приказу США. Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" в этот раз объясняет, как Кремль использует полуправду и вырывает информацию из контекста, чтобы развить желаемые себе нарративы.
"Фактомат" ⟩ "Ужасы" кремлевской пропаганды о планах Польши напасть на Россию
О том, что Польша по приказу США готова вступить в войну против Украины, в этом месяце сообщил ряд пропагандистских СМИ России, в том числе агентство РИА "Новости", телеканал НТВ и пропагандист Владимир Соловьев.
Российские пропагандисты в своих материалах ссылаются на авторитетную польскую газету Gazeta Wyborcza, которая в своем материале цитирует "польского политолога Лешека Сикульского". Первым внимание на то, что российские пропагандисты активно тиражируют сказанное в польское газете, обратило российское издание The Insider.
Польская газета Gazeta Wyborcza 16 ноября действительно опубликовала комментарий, в заголовке которого были слова "Правительство Польши готовится к войне на Востоке". Однако это - единственная правда в рассказах пропагандистов.
Во-первых, полный заголовок опубликованного в Gazeta Wyborcza комментария звучит "Собрание прокремлевского пропагандиста в Познани. "Польша готовится к войне на Востоке".
Во-вторых, этот комментарий не анализирует возможное вступление Польши в войну против России, а посвящено высказываниям Лешека Сикульского на мероприятии в познаньском книжном магазине Sursum Corda.
В комментарии Gazeta Wyborcza Сикульского называют не "политологом", как это преподносят российкие пропагандисты, а "пророссийским пропагандистом".
Польский книжный магазин Sursum Corda регулярно организует мероприятия, в которых принимают участие консервативные журналисты, ковид-отрицатели и антиваксеры, а также сторонники различных теорий заговора.
Gazeta Wyborcza напоминает, что именно в этом книжном магазине со своими подписчиками встречался и Станислав Михалкевич - польский публицист, известный своими антисемитскими высказываниями.
Несмотря на то, что в комментарии Gazeta Wyborcza действительно цитируется Сикульский, его высказывания не воспринимаются серьезно или как их пытается представить российская пропаганда.
Gazeta Wyborcza отмечает, что после вторжения России в Украину Сикульский начал отражать нарративы кремлевской пропаганды. Например, он в соцсетях высказывался, что Польше не стоит помогать Украине, так как такие действия означают, что Польшу может ждать ответная реакция Кремля.
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