По словам президента Эгила Левитса, необходимо усилить политическую волю для создания специального международного трибунала для расследования преступлений российской агрессии в Украине.
Левитс: нужен трибунал для расследования преступлений России
Как сообщила агентству LETA представитель канцелярии президента Юстине Дейчмане, в пятницу, 25 ноября, Левитс вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом и президентом Польши Анджеем Дудой обсудили текущую ситуацию с европейской безопасностью в Каунасе.
На совместной пресс-конференции президентов Левитс подчеркнул, что необходимо продолжать инвестировать в обороноспособность и продолжать оказывать всемерную помощь Украине, ведь она борется за европейские ценности.
В ходе встречи президенты приняли совместное заявление о региональной безопасности и процессе европейской интеграции. В заявлении главы государств обязуются тесно сотрудничать для повышения уровня безопасности в регионе и повышения общей обороноспособности.
Президенты приветствуют огромный успех Украины на пути интеграции в Европейский союз (ЕС) и евроатлантический блок. Лидеры Латвии, Литвы, Польши и Румынии заверяют, что продолжат решительную работу, чтобы совместно помочь Молдове успешно интегрироваться в Европу, а также приветствуют достижения Молдовы на пути к интеграции в ЕС.
В заявлении подчеркивается готовность работать вместе с Грузией для предоставления стране статуса страны-кандидата в ЕС после решения приоритетных вопросов, указанных в отчете Еврокомиссии о рассмотрении заявки страны-кандидата.
Поддерживается решение Совета ЕС ускорить вступление западнобалканских стран в ЕС. Главы государств подтверждают, что готовы продолжать совместную работу и активно способствовать вступлению Украины в НАТО и введению стандартов НАТО в этой стране.
Президенты также заявили, что Латвия, Литва, Польша и Румыния будут и впредь призывать страны НАТО оказывать Украине необходимую политическую и практическую поддержку, чтобы у Украины не было недостатка в ресурсах, необходимых для гарантии ее суверенитета и территориальной неделимости.
В заявлении лидеры обязуются более активно сотрудничать в опровержении распространяемой Россией пропаганды и противодействии ее попыткам переписать историю, в том числе оправдывая преступления сталинского режима.
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