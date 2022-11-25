Левитс: нужен трибунал для расследования преступлений России

Как сообщила агентству LETA представитель канцелярии президента Юстине Дейчмане, в пятницу, 25 ноября, Левитс вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом и президентом Польши Анджеем Дудой обсудили текущую ситуацию с европейской безопасностью в Каунасе.

На совместной пресс-конференции президентов Левитс подчеркнул, что необходимо продолжать инвестировать в обороноспособность и продолжать оказывать всемерную помощь Украине, ведь она борется за европейские ценности.

В ходе встречи президенты приняли совместное заявление о региональной безопасности и процессе европейской интеграции. В заявлении главы государств обязуются тесно сотрудничать для повышения уровня безопасности в регионе и повышения общей обороноспособности.

Президенты приветствуют огромный успех Украины на пути интеграции в Европейский союз (ЕС) и евроатлантический блок. Лидеры Латвии, Литвы, Польши и Румынии заверяют, что продолжат решительную работу, чтобы совместно помочь Молдове успешно интегрироваться в Европу, а также приветствуют достижения Молдовы на пути к интеграции в ЕС.