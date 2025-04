Готовы ли больницы Латвии к работе в условиях войны?

Согласно классификации НАТО, существует 4 уровня медицины, организованных по возможности:

Role 1 (R1): pre-hospital emergency care, primary health care, and essential diagnostics;

Role 2 (R2): enhanced care (resuscitation, surgical interventions at the pre-hospital stage);

В Украине в прифронтовой зоне также создаются подземные убежища, где раненые хранятся и ждут возможности передачи гражданским медикам. Они работают на безопасном расстоянии. Оперируют и лечат углубленно. По возможности пострадавших в стабилизированном состоянии также вывозят за границу. А четвертый уровень означает реабилитацию, после которой солдаты могут вернуться на фронт.

Role 3 (R3): specialized hospital care;

Role 4 (R4): a full spectrum of health care (highly specialized medical services, rehabilitation within hospitals situated away from the front).