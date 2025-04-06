Готовы ли больницы Латвии к работе в условиях войны?

Украина разработала способ оперативного оказания помощи для освобождения больничных коек для нуждающихся, число которых измеряется сотнями каждый день. По мнению обоих хирургов, этот конфликт уникален. Ничего подобного не случалось в истории человечества, где на протяжении 3 лет обе стороны применяли высокоэффективное современное смертоносное оружие. Это приводит к огромному числу пострадавших с очень серьезными травмами, из-за чего больницы перегружены.

Мартиньш Малзурбис приводит в пример опыт других стран, где созданы специальные медицинские бригады, оснащенные специальным оборудованием, чтобы в случае крупных катастроф или других аварий иметь возможность выехать в любую точку мира и помочь спасти жизни людей. Но ежедневно они могли бы работать как мобильное подразделение на территории Латвии. Эти специалисты также помогут расширить опыт и знания коллег в нашей стране.

В настоящее время основной опыт – это лечение тяжелораненых украинских солдат, привезенных в Латвию, где латвийские врачи творят чудеса.

Микрохирурги Восточной больницы с обеспокоенностью отмечают, что в настоящее время мало внимания уделяется тому, как предотвратить ситуации, в которых в больницы поступит огромное количество пострадавших. В Латвии много больниц, которые можно быстро адаптировать для лечения военных травм. Но должен быть план, как это сделать в течение нескольких часов.