Готовы ли больницы Латвии к работе в условиях войны?

Медицинская помощь в военное время существенно отличается от мирного времени. Гражданская медицина старается спасти всех и предоставить каждому наилучшее медицинское обслуживание. Во время войны это становится проблемой, поскольку ранения и травмы являются массовыми и тяжелыми, а также ощущается нехватка как медицинских принадлежностей, так и персонала. Это также означает иной тип сортировки пациентов, отмечает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Предпочтение отдается тем, у кого больше шансов выжить. Помощь должна быть быстрой и эффективной. Опыт Украины дает медикам других стран уроки подготовки к боевой медицине. Микрохирурги, работавшие в Украине, критикуют тех, кто руководит латвийским медицинским сектором, за то, что они слишком мало участвуют в приобретении опыта на поле боя.
Ирпень, Краматорск, Славянск - непосредственный фронт боевых действий на востоке Украины. Недавно оттуда вернулась директор Службы неотложной медицинской помощи, где вместе с местными медиками участвовала в эвакуации раненых солдат с фронта. Она поехала "на свою голову". Ранее она посетила Чернигов, город на севере Украины, который был осажден оккупационными войсками в течение первых 40 дней полномасштабного российского вторжения.
Половину больниц в городе взорвали. Оставшаяся часть в зимнее время осталась без окон, однако продолжала работать в условиях полной изоляции - без медикаментов, воды и поставок других жизненно важных вещей. Украинский опыт привел к переоценке того, как Латвия готовилась к кризисам и военным ситуациям.
Директор NMPD Лиене Ципуле говорит: "В Чернигове максимальное число пациентов, которых привозили, было 60 в час в больнице размером со Страдиня. Мы в Страдиня вчера привезли 56. Всех в течение суток.
Когда я выехала на место и пообщалась с медиками, с врачами, которые работали в тех условиях, которые были, и смогли описать ситуацию до тонкостей, что им мешало работать, а что помогало, я также поняла, что нам важно иметь чувство готовности у руководителей медицинских учреждений.
Второе - это подготовка персонала и необходимые ресурсы, чтобы было с чем работать. но в-третьих, ни один из написанных нами сценариев не будет тем, что произойдет. С осознанием этого плохо. Мы, конечно, хотим иметь военную медицину, мы хотим быть готовыми к военным вызовам, хотя мы к таким вызовам готовились последние 2–3 года. А серьезно - так вообще только последний год".
Директор Службы неотложной медицинской помощи успокаивает, что в Латвии все не так плохо. Но Латвия - мирное государство, без терактов, массовых беспорядков, огромных природных катастроф. Поэтому существует систематическая неподготовленность к несчастьям большого масштаба.
В настоящее время Госконтроль проверяет способность Латвии оказывать медицинскую помощь в ситуациях военного конфликта. Целью аудита является оценка того, созданы ли предпосылки для охраны здоровья военнослужащих и спасения их жизней в военное время. К сожалению, выводы могут оказаться не слишком обнадеживающими.
Госконтроль обещает опубликовать в мае результаты двух проверок, которые позволят понять, как взаимодействуют гражданские медики и специалисты вооруженных сил. Целью плана проверки является выявление слабых мест в планах и возможностей сотрудничества. Уже сейчас аудиторы говорят, что в обеспечении безопасности и медицинской помощи должно участвовать гораздо больше игроков, чем это происходит сейчас. И это сотрудничество необходимо совершенствовать.
Президент подтвердил, что после обсуждений с министрами здравоохранения и обороны и их подчиненными он понял, что лишь недавно оба сектора сели за один стол. Что подтверждает обеспокоенность, выраженную Госконтролем относительно способности обеих сфер сотрудничать.
Согласно стандартам НАТО, которые Латвия также внедрила, по крайней мере теоретически, оказание помощи во время войны делится на четыре уровня. Первые два предоставляются вооруженными силами. Именно военные медики оказывают самую первую помощь - останавливают кровотечение, перевязывают раны и выводят солдат из зоны перестрелки. Далее следует сортировка и более тщательное лечение травм.
Согласно классификации НАТО, существует 4 уровня медицины, организованных по возможности:
Role 1 (R1): pre-hospital emergency care, primary health care, and essential diagnostics;
Role 2 (R2): enhanced care (resuscitation, surgical interventions at the pre-hospital stage);
В Украине в прифронтовой зоне также создаются подземные убежища, где раненые хранятся и ждут возможности передачи гражданским медикам. Они работают на безопасном расстоянии. Оперируют и лечат углубленно. По возможности пострадавших в стабилизированном состоянии также вывозят за границу. А четвертый уровень означает реабилитацию, после которой солдаты могут вернуться на фронт.
Role 3 (R3): specialized hospital care;
Role 4 (R4): a full spectrum of health care (highly specialized medical services, rehabilitation within hospitals situated away from the front).
Война в Украине - возможность получить опыт, которому в Латвии в мирных условиях научиться невозможно. Так считают Олафс Либерманис и Мартиньш Малзубрис, которые отправились на фронт уже в первые недели войны. По их мнению, туда стоит ездить большему количеству латвийских специалистов. Ранее Минздрав планировал организовывать такие поездки, но идея пропала. Те, кто едет, делают это собственными силами.
Украина разработала способ оперативного оказания помощи для освобождения больничных коек для нуждающихся, число которых измеряется сотнями каждый день. По мнению обоих хирургов, этот конфликт уникален. Ничего подобного не случалось в истории человечества, где на протяжении 3 лет обе стороны применяли высокоэффективное современное смертоносное оружие. Это приводит к огромному числу пострадавших с очень серьезными травмами, из-за чего больницы перегружены.
Мартиньш Малзурбис приводит в пример опыт других стран, где созданы специальные медицинские бригады, оснащенные специальным оборудованием, чтобы в случае крупных катастроф или других аварий иметь возможность выехать в любую точку мира и помочь спасти жизни людей. Но ежедневно они могли бы работать как мобильное подразделение на территории Латвии. Эти специалисты также помогут расширить опыт и знания коллег в нашей стране.
В настоящее время основной опыт – это лечение тяжелораненых украинских солдат, привезенных в Латвию, где латвийские врачи творят чудеса.
Микрохирурги Восточной больницы с обеспокоенностью отмечают, что в настоящее время мало внимания уделяется тому, как предотвратить ситуации, в которых в больницы поступит огромное количество пострадавших. В Латвии много больниц, которые можно быстро адаптировать для лечения военных травм. Но должен быть план, как это сделать в течение нескольких часов.
В таких ситуациях необходимо разработать алгоритмы, позволяющие максимально быстро извлечь необходимые материалы и оборудование со складов, и необходимо знать, кто это сделает. И нужно знать, куда их вести дальше. Заведующий клиникой травматологии и ортопедии Андрис Викманис согласен, что поездка врачей в Украину должна быть поддержана, и он также готов это сделать.
Министр здравоохранения не уверен, хватит ли у вооруженных сил военных медиков, чтобы обеспечить эвакуацию раненых с передовой в случае массированного нападения. Он обещает изучить аудиторский отчет Госконтроля и исправить ошибки и недоработки. План организованной отправки наших медиков для оказания помощи и приобретения опыта в Украине в настоящее время не стоит на повестке дня.
Университет Страдиня на протяжении многих лет пытается внедрить в Латвии военно-медицинскую подготовку. Это стало возможным лишь недавно. Курс окончили около 900 студентов.
Однако создатель программы Владимир Вайцеховскис говорит, что ее необходимо расширить по всей стране и передать знания не только всем врачам, но и муниципальным служащим, представителям других учреждений, даже учителям физкультуры в школах, чтобы как можно больше людей имели навыки и знания для совместной работы с военными медиками, которые будут спасать раненых на поле боя.
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