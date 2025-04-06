Главное за 6 апреля Как покупать лекарства по чужим рецептам, новые случаи E. coli и прогноз синоптиков на неделю

Вы лежите дома с температурой под 40, нет сил даже дойти до кухни, не то что выйти на улицу. Врач выписал вам рецепт на антибиотик, но как его купить? В большинстве случаев люди просят помочь кого-то из родственников или друзей. Близкий человек берет ваш паспорт - ведь рецепты именные, - идет в аптеку и... получает отказ в выдаче лекарства. Оказывается, получить медикаменты по чужому рецепту уже давно не так-то просто. В соцсетях обсуждают, что делать, если человек не может самостоятельно добраться до аптеки, а лечиться надо. Чтобы досконально разобраться в ситуации, TVNET+ обратился к чиновникам и фармацевтам.