Главное за 6 апреля Как покупать лекарства по чужим рецептам, новые случаи E. coli и прогноз синоптиков на неделю

В Латвии выявлены новые случаи опасной инфекции E. coli, синоптики выступили с прогнозом на предстоящую неделю, а TVNET+ выяснил, как правильно покупать лекарства по чужим рецептам. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за воскресенье, 6 апреля.
Новости Латвии:
Вы лежите дома с температурой под 40, нет сил даже дойти до кухни, не то что выйти на улицу. Врач выписал вам рецепт на антибиотик, но как его купить? В большинстве случаев люди просят помочь кого-то из родственников или друзей. Близкий человек берет ваш паспорт - ведь рецепты именные, - идет в аптеку и... получает отказ в выдаче лекарства. Оказывается, получить медикаменты по чужому рецепту уже давно не так-то просто. В соцсетях обсуждают, что делать, если человек не может самостоятельно добраться до аптеки, а лечиться надо. Чтобы досконально разобраться в ситуации, TVNET+ обратился к чиновникам и фармацевтам.
В Латвии констатированы еще три случая опасной инфекции, вызванной кишечной палочкой (E. coli), сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На предстоящих муниципальных выборах в Латвии на сегодняшний день подано 209 избирательных списков, свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (CVK).
В прошлом году в Латвии вырос уровень заболеваемости отдельными инфекциями, передающимися половым путем (ЗППП), среди молодежи, свидетельствуют данные Плана Министерства здравоохранения (VM) по улучшению здоровья матерей и детей на 2025-2027 годы.
На новой рабочей неделе в Латвии ожидается богатая на осадки, прохладная и ветреная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
Более 1200 демонстраций против Дональда Трампа и Илона Маска запланированы 5 апреля по всей стране. По словам устроителей, у монумента Вашингтону в американской столице ожидалось более 20 000 человек.
Компания украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады, который во времена Майдана призывал на помощь лидера российского режима Владимира Путина, после начала войны поставляла в Россию титан, добытый из недр Украины, через эстонские фирмы, пишет Rus.Postimees.
Как только президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин, шокировав мировые рынки, его главный советник Илон Маск выступил с заявлением в совершенно ином ключе. Предприниматель не просто не поддержал тарифную политику - он предложил пойти в прямо противоположном направлении: полностью отказаться от тарифов.
Украина предложила доступ к своим редкоземельным ресурсам, чтобы убедить президента США Дональда Трампа сохранить поддержку Киева. Однако, как пишет издание Politico, интерес Трампа к Украине проявляется лишь тогда, когда он хочет извлечь из не выгоду - но не тогда, когда речь идет о построении стабильного послевоенного мира.
Польский политик и председатель Комитета по иностранным делам Павел Коваль предупреждает президента США Дональда Трампа об "исторической ошибке". Если переговоры с Россией приведут к прекращению войны в Украине, Трамп рискует, что США признают претензии России на Крым и другие оккупированные территории, предупреждает польский политик в интервью Financial Times.
Интересное чтиво:
Мазсалаца - место на севере Видземе недалеко от эстонской границы, где проживет примерно 1000 человек. И именно в этом городе живет санитар Даце Шилберга. Благодаря своей неподдельной искренности и силе духа она помогает паллиативным пациентам обрести покой в самые трудные моменты их жизни. Часто и в последние. Это оценили пациенты и их близкие, за что она в прошлом году получила признание - награду "Гордость Латвии 2024" в номинации "Человек для человека".
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса.
Актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова стала новой гостьей передачи TVNET+ "В чем фишка?".
Папа римский Франциск, который восстанавливается после тяжелой пневмонии, неожиданно появился на публике на площади Ватикана в воскресенье, всего через две недели после выписки из больницы, сообщает AP.
"Меня зовут Антон, я рижанин, мне 40 лет, и да, я тот самый мужчина, который постоянно сидит в Tinder. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков, и во многом это так и есть. Вырваться из бесконечного мира "свайпов" и "мэтчей" не легче, чем завязать с алкоголем", - признается Антон.
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