Что осталось от ХАМАС после противостояния с Израилем

«У ХАМАС никогда не было поддержки большинства, но он остается самой популярной палестинской политической и вооруженной группой в Газе. Народный гнев против ХАМАС обычно меркнет по сравнению с народным гневом против Израиля. Даже когда ХАМАС критикуют, Израиль все равно — главный обвиняемый», — говорит Хью Ловатт, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR), соавтор исследования о военной ситуации ХАМАС.

Фото: AFP

Но сейчас ситуация заметно изменилась. С начала войны критика в адрес ХАМАС звучит все громче — как в интернете, так и на улицах Газы.

Люди все чаще обвиняют ХАМАС в том, что его лидеры не подумали о последствиях для населения, планируя нападение на Израиль в октябре 2023 года. И все чаще признают, что боевики действительно прикрываются мирным населением (Израиль годами обвиняет в этом группировку, но ХАМАС это отрицает).

Но наибольшую ярость палестинцев вызывают подозрения, что ХАМАС присваивает себе гуманитарную помощь, которая после перерыва начала снова поступать в сектор Газа. С апреля Израиль вновь ввел запрет на ввоз товаров в Газу из-за препираний с ХАМАС об условиях уже подписанного соглашения о перемирии.

«Деньги на вербовку такого количества новых бойцов поступают от продажи пакетов гуманитарной помощи, которые ХАМАС принудительно конфискует и перепродает на рынках Газы», — говорит Йони Бен Менахем, старший научный сотрудник Иерусалимского центра безопасности и иностранных дел (JCFA), ссылаясь на данные военных источников.