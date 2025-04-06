До муниципальных выборов осталось два месяца, и на следующей неделе будет полная ясность со всеми списками и кандидатами. В Риге в выборах участие примет более десяти списков, однако для многих из них хорошим результатом будет считаться уже преодоление пятипроцентного барьера. Быть уверенными в том, что они пройдут в Рижскую думу, судя по последним доступным рейтингам, могут быть только несколько партий - "Латвия на первом месте" (LPV), Национальное объединение и "Прогрессивные". После разговора с несколькими лидерами списков передача De facto Латвийского телевидения прогнозирует, что создание коалиции в Рижской думой может стать непростой задачей.
Партия "Латвия на первом месте" сделала все, чтобы оказаться в центре внимания предвыборной деятельности Риги, заставить своих конкурентов говорить о себе, а также создать тот или иной тип взаимодействия с лидером списка Айнаром Шлесерсом в своих собственных кампаниях. Целенаправленные и активные действия в соцсетях, использование выделенного государством финансирования и привлечение жертвующих сыграли свою роль в том, что партия в феврале была во главе рейтинга в Риге.
Шлесерс, который всегда утверждал, что у него после выборов будет золотой билет, теперь идет еще дальше. Он прогнозирует, что уверенными в проходе в Рижскую думу могут быть только четыре партии: LPV, Национальное объединение, "Прогрессивные" и "Стабильности!". Несмотря на то, что Шлесерс по-прежнему утверждает, что хотел бы создать широкую коалицию, он все-таки дает понять, кто является его фаворитом:
"Мой план - создать коалицию, которая переймет власть в стране. Это означает, что я предложу тем партиям, которые будут сотрудничать со мной, работать так, чтобы люди оценили наши результаты с течением лет и чтобы наши партии побеждали".
Шлесерс указывает, что "с Росликовым будут проблемы на национальном уровне, потому что все-таки он в вопросах, связанных с Украиной, никогда не голосовал за Украину". "Так что там надо разделить - городской уровень и национальный уровень. Но что делать, если, например, эти четыре партии будут избраны и мне придется выбирать, например, с кем лучше сотрудничать: или с "Прогрессивными", или с "националистами"? Теперь я могу подтвердить, что с "националистами" мне будет легче договориться, принимая во внимание, что они - консервативная партия с консервативными ценностями. Хотя и будет проблема с Лианой Лангой, я могу сказать, и еще с несколькими фамилиями", - рассказал глава LPV.
Нацобъединение, которое на внеочередных выборах в Рижскую думу пять лет назад стартовало вместе с Латвийским объединением регионов, теперь идет одно, на уровне Сейма они в оппозиции, однако весь созыв в Рижской думе были у власти. Лидер списка, вице-мэр Эдвард Ратниекс в ходе интервью De facto многократно указал, что Нацобъединение - самый безопасный выбор на выборах, и что партия будет бороться за победу, однако строгих красных линий против сотрудничества с LPV она также не проводит.
"Мы призываем голосовать за NA, так как мы предлагаем латышскую Ригу, и в правительстве Шлесерса мы работать не будем",
- заявил Ратниекс и на вопрос, что было бы, если бы Шлесерс предложил стать его вице-мэром, отметил: "Сейчас я это абсолютно не вижу даже как возможность". На вопрос, означает ли это, что в отношении Шлесерса проведена красная линия и такова позиция всех кандидатов от NA, Ратниекс сказал: "Соответственно, я хочу сказать то, что мы моделированием не занимаемся. Мы идем на победу и разобьем Шлесерса. (...). Наши члены единогласны в том, что мы будем руководить Ригой, и призываем сейчас всех латышей пойти на выборы, как это произошло на референдуме по государственному языку". Ратниекс также заявил, что моделирование сейчас излишне, так как 40% избирателей Риги еще не решили, за кого голосовать.
В свою очередь "Прогрессивные", которые при коалиции Вилниса Кирсиса остались в Рижской думе в оппозиции, утверждает, что готовы работать в думе с бывшими партнерами, но не со Шлесерсом. Лидер списка, депутат Рижской думы Виестурс Клейнбергс отмечает:
"Абсолютно понятно то, что "Прогрессивные" не будут сотрудничать с такими "трампистами" и "путинистами" как Шлесерс, Росликов и [лидер партии "Суверенная власть" Юлия] Степаненко.
Мы не видим возможностей сотрудничать, потому что Риге не нужна еще одна коррупционная схема с ВНЖ и всякими путинистами Росликовыми - это не нужно рижанам".
Клейнбергс напоминает, что "Прогрессивные" ранее работали как с "Новым Единством", так и с NA. "Мы делали это в предыдущем созыве до момента, пока не констатировали, как в хозяйстве сообщения тратят деньги рижан. Это для нас было недопустимо, поэтому мы потеряли должность мэра, но и не вижу ничего другого, кроме как возможности работать с теми же политическими силами, с которыми мы уже сотрудничали в Риге", - заявил Клейнбергс.
Šlesera-nacionāļu koalīcija Rīgā? pic.twitter.com/Qsnv2y03Vj— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) April 6, 2025
В свою очередь Росликов из "Стабильности!", который после неудачных переговоров о создании совместного списка с "Согласием" все-таки решил идти сам в качестве лидера рижского списка, работать со Шлесерсом готов. Для него красная линия - это NA, поэтому флирт Шлесерса с этой партией Росликов критикует: "Ну сегодня часть русскоязычных латышей голосует за господина Шлесерса. И если господин Шлесерс считает, что его будущее сотрудничество и коалиции с NA - это окей, ну, пусть оценивает избиратель. По моему мнению, сотрудничать с политической силой, которая ничего не сделала во благо ни Риги, ни страны, за исключением, что они все время гоняются за русским языком, то у меня большой вопрос в целом: для чего тогда идти в Ригу? Ты идешь для рижан, для нас всех? Или для того, чтобы развивать свои личные проекты? На этот вопрос может ответить только сам Шлесерс".
Представляемое мэром Риги Кирсисом "новое Единство" в опубликованных зимой рейтингах в Риге было на пятом месте, но он утверждает, что только сейчас борьба начинается по-настоящему. Кирсис все-таки считает, что выбор рижских избирателей черно-белый:
"Я не возьмусь комментировать полет мысли Шлесерса. По-моему, ситуация такова, что нарисованный им сценарий маловероятен. Я думаю, действительно или нынешняя коалиция плюс "Прогрессивные", или же тогда их крыло. Если честно, я среднего пути даже не вижу. (...) Если там на другой стороне Шлесерс, "Согласие", Росликов и кто там еще, "Суверенная власть", если у них большинство, то они создадут коалицию".
Кирсис, как и Ратниекс, также отмечает большое число тех, кто не принял решение: "Мы же не знаем, сколько процентов, сколько голосов решат это распределение голосов. Точно также все может решиться, как , например, на предыдущих выборах в Сейм мы видели, что 300 голосов решали, преодолеет ли партия 5 процентов или нет. Так что тут нет "много, мало", здесь - "или да, или нет". Так что важен каждый голос".
Хотя ранее на нескольких политических фронтах велись переговоры об объединении сил в Риге, на деле это не сработало. Фрагментация не такая большая, как на внеочередных выборах пять лет назад, когда участвовало 15 списков, но весьма вероятно, что она будет как минимум такой же, прогнозирует программа De facto. В оставшиеся два дня заявки на визит в избирательную комиссию в Риге подали представители еще трех списков, а публично пообещали баллотироваться еще несколько.
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