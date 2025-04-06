Шлесерс указывает, что "с Росликовым будут проблемы на национальном уровне, потому что все-таки он в вопросах, связанных с Украиной, никогда не голосовал за Украину". "Так что там надо разделить - городской уровень и национальный уровень. Но что делать, если, например, эти четыре партии будут избраны и мне придется выбирать, например, с кем лучше сотрудничать: или с "Прогрессивными", или с "националистами"? Теперь я могу подтвердить, что с "националистами" мне будет легче договориться, принимая во внимание, что они - консервативная партия с консервативными ценностями. Хотя и будет проблема с Лианой Лангой, я могу сказать, и еще с несколькими фамилиями", - рассказал глава LPV.

Нацобъединение, которое на внеочередных выборах в Рижскую думу пять лет назад стартовало вместе с Латвийским объединением регионов, теперь идет одно, на уровне Сейма они в оппозиции, однако весь созыв в Рижской думе были у власти. Лидер списка, вице-мэр Эдвард Ратниекс в ходе интервью De facto многократно указал, что Нацобъединение - самый безопасный выбор на выборах, и что партия будет бороться за победу, однако строгих красных линий против сотрудничества с LPV она также не проводит.

"Мы призываем голосовать за NA, так как мы предлагаем латышскую Ригу, и в правительстве Шлесерса мы работать не будем",