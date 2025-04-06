УВКПЧ: Возможное военное преступление

"Применение Российской Федерацией взрывного оружия с большой площадью поражения в густонаселенном районе без какого-либо явного военного присутствия демонстрирует безрассудное пренебрежение жизнями гражданского населения", - добавил Тюрк.

В заявлении УВКПЧ говорится, что власти РФ утверждают, будто целью удара была группа украинских военных. Однако местные жители рассказали комиссии ООН, что в ресторане незадолго до атаки проходил форум косметологов, о нем сообщали в интернете, никаких солдат там не было.

"Даже если бы у российских властей имелась информация о возможном присутствии военных, способ и обстоятельства удара могут представлять собой неизбирательное нападение", - отмечает УВКПЧ. Там напомнили, что такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и представляют собой военное преступление.

Ракетные удары РФ по Кривому Рогу

В пятницу, 4 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, родному городу Владимира Зеленского. Погибли как минимум 19 человек, в том числе девять детей, более 70 жителей ранены. Накануне жертвами ракетного обстрела города стали четыре человека, более 10 получили ранения.

В воскресенье, 6 апреля, по всей Украине объявлен траур. В самом Кривом Роге днями траура по погибшим объявлены понедельник, вторник и среда 7, 8 и 9 апреля.