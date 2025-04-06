Ракетный удар российской армии по Кривому Рогу 4 апреля стал крупнейшим убийством детей за все время войны в Украине, сообщили в ООН. Там обвинили Россию в возможном военном преступлении.
Удар российской армии по Кривому Рогу 4 апреля стал крупнейшим убийством детей за все время войны в Украине. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, опубликованном в воскресенье, 6 апреля.
ООН: Самое массовое убийство детей за войну
По его словам, 5 апреля комиссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) посетила место удара, задокументировала ущерб, установила имена девяти убитых детей. Сейчас специалисты ООН продолжают сбор информации. "УВКПЧ задокументировало повреждения, нанесенные сотнями осколков зданиям, детским качелям и горкам, а также на деревьях и на земле", - говорится в сообщении.
"Это самый смертоносный отдельный удар против детей, который УВКПЧ подтвердило с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года", - сказано в заявлении.
"Это невообразимый ужас - девять детей погибли, большинство из них - во время игры в парке, над ними разорвалось осколками военное оружие, - сказал Тюрк. - Взрыв унес жизни 18 человек теплым пятничным вечером в Кривом Роге, когда семьи собрались у детской площадки, ресторана и жилых домов".
УВКПЧ: Возможное военное преступление
"Применение Российской Федерацией взрывного оружия с большой площадью поражения в густонаселенном районе без какого-либо явного военного присутствия демонстрирует безрассудное пренебрежение жизнями гражданского населения", - добавил Тюрк.
В заявлении УВКПЧ говорится, что власти РФ утверждают, будто целью удара была группа украинских военных. Однако местные жители рассказали комиссии ООН, что в ресторане незадолго до атаки проходил форум косметологов, о нем сообщали в интернете, никаких солдат там не было.
"Даже если бы у российских властей имелась информация о возможном присутствии военных, способ и обстоятельства удара могут представлять собой неизбирательное нападение", - отмечает УВКПЧ. Там напомнили, что такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и представляют собой военное преступление.
Ракетные удары РФ по Кривому Рогу
В пятницу, 4 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, родному городу Владимира Зеленского. Погибли как минимум 19 человек, в том числе девять детей, более 70 жителей ранены. Накануне жертвами ракетного обстрела города стали четыре человека, более 10 получили ранения.
В воскресенье, 6 апреля, по всей Украине объявлен траур. В самом Кривом Роге днями траура по погибшим объявлены понедельник, вторник и среда 7, 8 и 9 апреля.
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