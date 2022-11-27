Передача: В московских магазинах по-прежнему можно купить латвийское пиво

Владельцы компании - двое граждан Латвии - Виктор Огнянов и Роберт Вольфс. В прошлом году оборот предприятия составил почти пять миллионов евро, а убытки - около 250 тысяч. Никто из правления на интервью не согласился. Предприятие делегировало представителя, которая избегала упоминания России в списке стран сотрудничества.

Доступна в магазинах России и продукция латвийского производителя алкоголя Latvijas Balzāms. Предприятие от комментариев отказалось. В финансовом отчете за второй квартал этого года компания признает, что удачно приспособилась к новой геополитической ситуации.

В Торгово-промышленной палате отмечают, что у сотрудничества с Россией есть серьезные финансовые и санкционные риски, возможно и большое осуждение общественности, что может повлиять на судьбу предприятия.

За введение санкций отмечает Министерство иностранных дел. Установленные Евросоюзом санкции экспорт алкоголя в Россию не запрещают.

Как пояснили в МИД, Евросоюз не устанавливал всеобщий запрет на экспорт или торговлю алкогольными напитками в России.

В то же время Евросоюз установил ограничения на экспорт в Россию товаров класса люкс, в том числе определенных алкогольных продуктов, если их стоимость превышает 300 евро. При этом все предприниматели должны считаться с тем, что продолжение предпринимательской деятельности на российском рынке может создать для них потенциальные репутационные риски.

Если исследовать публично доступные данные, видно, что с апреля почти во всех разделах экспорта алкоголя в Россию наблюдается прирост. Это связано с реэкспортом. Предприятия не только торгуют своей продукцией в России, но и продают продукты стран, которые не хотят тесно сотрудничать с Россией.