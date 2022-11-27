После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля многие международные предприятия прекратили производство и поставку товаров в Россию, опасаясь репутационных рисков. В конце марта российский рынок покинули и крупнейшие производители пива Carslberg и Heineken. Они строго осудили вторжение РФ в Украину, которое привело к гибели и страданиям огромного количества людей. Однако, несмотря на это, произведенный в Латвии алкоголь продолжают экспортировать в Россию, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Передача: В московских магазинах по-прежнему можно купить латвийское пиво
В распоряжение передачи попали фотографии из московских супермаркетов. На полках магазинов можно найти произведенное в Латвии пиво Tanheiser, которое выпускает компания Ilgzeem, или, как привычнее, Iļģuciema alus. Есть там и пиво Lāčplēsis, которое, впрочем, производят в Литве. В российских интернет-магазинах можно найти и другие произведенные в Латвии продукты, например, напитки Latvijas Balzāms.
Пиво с латвийским названием Lāčplēsis производится в Литве, на предприятии Cido Grupa, принадлежащем датской компании Royal Unibrew. Предприятие утверждает, что экспорт в Россию прекратило еще в начале марта, а в обнаружении своей продукции в московских магазинах винит посредников.
"В марте этого года Cido Grupa полностью прекратила экспорт всех продуктов в Россию и Беларусь. К сожалению, партнеры по экспорту продолжали продажу пива Lāčplēsis в России, после констатации этого факта во второй половине сентября Cido Grupa полностью прекратила экспорт пива Lāčplēsis в другие страны. Последний такой случай был констатирован со стороны партнера из Молдовы.
В России можно купить и произведенное в Риге пиво Tanheiser, которое выпускает предприятие Ilgzeem, или Iļģuciema alus, оно стало популярным среди латвийских блогеров.
Владельцы компании - двое граждан Латвии - Виктор Огнянов и Роберт Вольфс. В прошлом году оборот предприятия составил почти пять миллионов евро, а убытки - около 250 тысяч. Никто из правления на интервью не согласился. Предприятие делегировало представителя, которая избегала упоминания России в списке стран сотрудничества.
Доступна в магазинах России и продукция латвийского производителя алкоголя Latvijas Balzāms. Предприятие от комментариев отказалось. В финансовом отчете за второй квартал этого года компания признает, что удачно приспособилась к новой геополитической ситуации.
В Торгово-промышленной палате отмечают, что у сотрудничества с Россией есть серьезные финансовые и санкционные риски, возможно и большое осуждение общественности, что может повлиять на судьбу предприятия.
За введение санкций отмечает Министерство иностранных дел. Установленные Евросоюзом санкции экспорт алкоголя в Россию не запрещают.
Как пояснили в МИД, Евросоюз не устанавливал всеобщий запрет на экспорт или торговлю алкогольными напитками в России.
В то же время Евросоюз установил ограничения на экспорт в Россию товаров класса люкс, в том числе определенных алкогольных продуктов, если их стоимость превышает 300 евро. При этом все предприниматели должны считаться с тем, что продолжение предпринимательской деятельности на российском рынке может создать для них потенциальные репутационные риски.
Если исследовать публично доступные данные, видно, что с апреля почти во всех разделах экспорта алкоголя в Россию наблюдается прирост. Это связано с реэкспортом. Предприятия не только торгуют своей продукцией в России, но и продают продукты стран, которые не хотят тесно сотрудничать с Россией.
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