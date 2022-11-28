В середине ноября Служба госдоходов (СГД) сообщила о раскрытии очередного взяточничества на таможне. В этот раз речь идет не о приграничных таможенных пунктах, а о Риге. Работающие в транзитной сфере предприятия предъявляли таможенникам незаконные платежи за различные ежедневные таможенные услуги. Схема была сложной и существовала годами, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Взятки на рижских таможенных пунктах: платили начиная от 5 евро
По делу задержаны 15 таможенников и пять представителей таможенного бизнеса. Директор управления внутренней безопасности СГД Айгар Прусакс рассказывает, что в основном платили за законные действия.
Деньги были небольшие - от 5 до 30 евро, иногда больше, однако платежи были очень регулярными.
"Самое плохое в том, что в целом это составляло довольно значительные суммы", - указывает он.
Имена взяткодателей не называются, но можно понять, что они связаны с несколькими компаниями.
По делу собраны доказательства того, что как таможенники, так и предприниматели вели бухгалтерию незаконных платежей. Деньги не выдавались на каждую нужду отдельно, а организовывалась их передача на периодической основе. "Лица были задержаны сразу же после совершения преступления, что означает, что у некоторых из них имелись при себе полученные в виде взяток деньги. Также был получен обширный спектр доказательств такой преступной деятельности", - говорит Прусакс.
Судя по всему, таможенники необоснованно шли навстречу предпринимателям как в автомобильных, так и в железнодорожных и морских перевозках. И хотя больше всего подозрений падает на работников таможенного пункта в Рижском порту, следователи смотрят шире, чтобы найти всех вовлеченных.
"Вам нужно понять, что таможенник не работает на одном пункте со дня приема на работу до ухода на пенсию. Эти работники ротируются между таможенными пунктами. И эти вовлеченные работники не были все время на этом пункте таможенного контроля, они бывали и на других", - говорит директор таможенного управления СГД Раймонд Зукулс.
Зукулс рассказывает, что из 15 задержанных более 10 подали в отставку. Оставшиеся служебные обязанности не исполняют. В основном подозрения пали на должностных лиц низшего уровня, но в деле фигурируют и их прямые начальники - руководители смен.
Это коррупционное дело - только одно из многих, которые в последние годы было раскрыто Службой госдоходов. Например, в прошлом году задержали почти 30 таможенников контрольного пункта Терехово, в этом году открылось возможное вымогательство денег у деревообработчика Андриса Рамолиньша.
После раскрытия дела Рамолиньша министр финансов Янис Рейрс отправил в отставку гендиректора СГД Иеву Яунземе и начальника Налоговой и таможенной полиции Каспара Подиньша. Яунземе обвинили и в том, что она затягивала ротацию подчиненных руководителей, в том числе и в таможне.
Впрочем, глава таможни не считает, что только ротации побороли бы коррупцию, например, на рижских таможенных пунктах. "В этих условиях мы видим, что ротации давали эффект, но ротации - это не суперинструмент, при помощи которого можно избежать таких ситуаций. Еще раз могу подтвердить, что эти работники ротировались между разными участками, разными позициями, рабочими местами", - отмечает Зукулс.
Бюро внутренней безопасности СГД отмечает, что расследование о взяточничестве на рижских таможенных пунктах продолжается, и призывает предпринимателей, вовлеченных в выплату взяток, прийти самим.
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