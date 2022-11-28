Взятки на рижских таможенных пунктах: платили начиная от 5 евро

"Вам нужно понять, что таможенник не работает на одном пункте со дня приема на работу до ухода на пенсию. Эти работники ротируются между таможенными пунктами. И эти вовлеченные работники не были все время на этом пункте таможенного контроля, они бывали и на других", - говорит директор таможенного управления СГД Раймонд Зукулс.

Зукулс рассказывает, что из 15 задержанных более 10 подали в отставку. Оставшиеся служебные обязанности не исполняют. В основном подозрения пали на должностных лиц низшего уровня, но в деле фигурируют и их прямые начальники - руководители смен.

Это коррупционное дело - только одно из многих, которые в последние годы было раскрыто Службой госдоходов. Например, в прошлом году задержали почти 30 таможенников контрольного пункта Терехово, в этом году открылось возможное вымогательство денег у деревообработчика Андриса Рамолиньша.

После раскрытия дела Рамолиньша министр финансов Янис Рейрс отправил в отставку гендиректора СГД Иеву Яунземе и начальника Налоговой и таможенной полиции Каспара Подиньша. Яунземе обвинили и в том, что она затягивала ротацию подчиненных руководителей, в том числе и в таможне.

Впрочем, глава таможни не считает, что только ротации побороли бы коррупцию, например, на рижских таможенных пунктах. "В этих условиях мы видим, что ротации давали эффект, но ротации - это не суперинструмент, при помощи которого можно избежать таких ситуаций. Еще раз могу подтвердить, что эти работники ротировались между разными участками, разными позициями, рабочими местами", - отмечает Зукулс.

Бюро внутренней безопасности СГД отмечает, что расследование о взяточничестве на рижских таможенных пунктах продолжается, и призывает предпринимателей, вовлеченных в выплату взяток, прийти самим.