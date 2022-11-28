Российского журналиста не пустили на самолет в Ригу. Комментарий airBaltic

Он указал, что сотрудники аэропорта сослались на правила Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которые запрещают гражданам России въезжать в Латвию, если у них нет визы категории А или С (аэропортная транзитная виза или долгосрочная виза).

"Все мои объяснения, что вообще-то все ровно наоборот и, наверное, у вас ошибка, упирались в этот текст и некоего начальника в телефонной трубке", - написал Азар.

После российского вторжения в Украину Латвия практически полностью прекратила выдачу виз и видов на жительство российским гражданам. Однако ряд российских граждан, в том числе журналисты, все же сохранили право въезда в Латвию по долгосрочным визам.

Этой осенью Латвия, а также Эстония, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России по туристическим или краткосрочным визам.

Комментарий авиакомпании airBaltic:

"Мы проинформированы об этом случае и можем подтвердить, что в конкретном случае, к сожалению, зафиксирована ошибка берлинских партнеров по сотрудничеству. Авиакомпания airBaltic проинформировала все команды аэропортов шенгенских стран об условиях путешествий граждан России и их перемещении между шенгенскими странами. Мы регулярно актуализируем информацию, особенно в случаях, когда получаем вопросы, или возникают такие ситуации, как накануне.

Нужно сказать, что по поводу упомянутого пассажира мы не получали звонки или вопросы на электронную почту, поэтому допускаем, что решение было принято самостоятельно агентом аэропорта. В данный момент обстоятельства выясняются до деталей. Параллельно мы связались по поводу данного случая с ответственными лицами пассажирского сервиса аэропорта Берлина, чтобы понять, почему у конкретного лица спрашивали документы для проверки, так как при посадке такую проверку осуществлять было не нужно. Мы также призвали актуализировать и включить в ежедневные собрания и в руководства по полетам вопросы об условиях перемещения граждан России.

Нужно добавить, что на рейсах шенгенских стран у граждан России не требуют информацию об обстоятельствах путешествия, не просят и предоставить вид визы. Эти проверки осуществляются только на рейсах, в ходе которых пересекаются внешние границы шенгенских стран - с того момента, как вступило в силу распоряжение Кабинета министров № 599 "О въезде граждан Российской Федерации в Латвийскую Республику".

С упомянутым лицом мы поддерживаем контакт и отдельно. С представителями погранохраны этот случай был рассмотрен отдельно.

Авиакомпания airBaltic приносит пассажиру извинения за доставленные неудобства".