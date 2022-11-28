Служба государственной безопасности (СГБ) приняла объяснения председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша ("Согласие") и председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича ("Согласие") в связи с их недавними публичными заявлениями, подтвердили агентству LЕТА в СГБ.
Скандальные заявления: Служба госбезопасности приняла объяснения Элксниньша и Барташевича
10 ноября учреждение провело переговоры с Элксниньшем, а 16 ноября - с Барташевичем. У обоих официальных лиц были взяты разъяснения относительно их недавних публичных заявлений.
В ходе переговоров указанные лица были предупреждены о предусмотренной ответственности в случае совершения уголовных преступлений. Комментариев по содержанию переговоров СГБ не дает.
Как сообщалось, накануне демонтажа "памятника освободителям" Резекне "Алеша" Барташевич высказал в видеоролике свое мнение о сносе советских памятников и войне в Украине.
Элксниньш в свою очередь на вопрос журналистки заявил, что Крым является частью Российской Федерации, поскольку там действуют российские законы и институты.
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