Скандальные заявления: Служба госбезопасности приняла объяснения Элксниньша и Барташевича

10 ноября учреждение провело переговоры с Элксниньшем, а 16 ноября - с Барташевичем. У обоих официальных лиц были взяты разъяснения относительно их недавних публичных заявлений.

В ходе переговоров указанные лица были предупреждены о предусмотренной ответственности в случае совершения уголовных преступлений. Комментариев по содержанию переговоров СГБ не дает.

Как сообщалось, накануне демонтажа "памятника освободителям" Резекне "Алеша" Барташевич высказал в видеоролике свое мнение о сносе советских памятников и войне в Украине.

Элксниньш в свою очередь на вопрос журналистки заявил, что Крым является частью Российской Федерации, поскольку там действуют российские законы и институты.