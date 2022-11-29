Два полицейских наказаны за прикрытие торговцев сигаретами

В взяточничестве обвиняются инспектор Олайнской полиции Алдис Анхалтс и инспектор уголовной полиции Елгавского участка Сергей Стасенко.

Анхалтсу присуждены 280 часов общественных работ. В свою очередь, Стасенко получил 200 часов общественных работ.

Также им обоим запрещено работать в полиции два года.

Оба должностных лица привлекаются к уголовной ответственности за совершение предусмотренного частью третьей 320-й статьи Уголовного закона за особо тяжкое преступление - взяточничество.

Стасенко и Анхалтс обвинялись в том, что, будучи государственными должностными лицами, в течение длительного времени, используя свое служебное положение, в группе лиц по предварительному соглашению приняли взятку в размере 1800 евро.

Они совершали бездействие в интересах дающего взятки, то есть не проверяли, не задерживали и не наказывали за незаконную торговлю табачными изделиями.

Решение еще может быть обжаловано в Рижском окружном суде.