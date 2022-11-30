Совфед освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

Сенаторы Совета Федерации в среду, 30 ноября, проголосовали за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты России,Председатель Счетной палаты РФ по его просьбе. Накануне сам Алексей Кудрин сообщил об уходе с занимаемого поста. "Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал он в Telegram-канале.

Кудрин добавил, что подал соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину. Между тем Совет Федерации получил представление Путина об освобождении Кудрина с поста председателя Счетной палаты, сообщил агентству РИА "Новости" глава комитета верхней палаты парламента РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Аркадий Волож приглашал Кудрина в "Яндекс"

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату с мая 2018 года. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож предлагал чиновнику 5 процентов акций компании в обмен на переход Кудрина в "Яндекс" и помощь в разделении российского и международного бизнеса, заявляли ранее близкие к IT-компании и главе Счетной палаты собеседники издания Forbes и онлайн-издания "Агентство".