Блюдо, которое Карл III запретил подавать к столу

Во дворце нельзя подавать фуа-гра - специальным образом приготовленную печень гуся или утки.

Это блюдо неоднократно вызывало критику со стороны защитников животных, потому что для его приготовления уток и гусей специально перекармливают.

Издание Food & Wine передает, что британская организация по защите животных PETA сообщила, что получила подтверждение этой информации от самого монарха. Организация даже утверждает, что в качестве благодарности прислала королю веганскую версию этого деликатеса, приготовленную известным шеф-поваром-веганом Алексисом Готье.

Производство фуа-гра запрещено в Великобритании, однако разрешена продажа этого продукта, если он произведен в другой стране.