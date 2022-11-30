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Блюдо, которое Карл III запретил подавать к столу

rus.tvnet.lv
Блюдо, которое Карл III запретил подавать к столу
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Король Карл III
Король Карл III Фото: AP/Scanpix

Еще недавно мы писали, что королю Карлу III по душе картошка наипростейшего приготовления. А теперь стало известно, какое эксклюзивное блюдо в Букингемском дворце и других резиденциях под запретом. 

Во дворце нельзя подавать фуа-гра - специальным образом приготовленную печень гуся или утки. 

Это блюдо неоднократно вызывало критику со стороны защитников животных, потому что для его приготовления уток и гусей специально перекармливают.

Издание Food & Wine передает, что британская организация по защите животных PETA сообщила, что получила подтверждение этой информации от самого монарха. Организация даже утверждает, что в качестве благодарности прислала королю веганскую версию этого деликатеса, приготовленную известным шеф-поваром-веганом Алексисом Готье.

Производство фуа-гра запрещено в Великобритании, однако разрешена продажа этого продукта, если он произведен в другой стране.

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