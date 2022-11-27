Без масла: любимый рецепт жареного картофеля короля Карла III

Оказывается, у короля Карла III есть свой особый "ингредиент", который, по его мнению, может иметь большое значение в процессе приготовления картофеля.

Картофель, по мнению короля, нельзя жарить ни на масле, ни на каком-нибудь исключительном жире, например, утином или гусином.

Как сообщает портал 7news, король Карл III во время посещения сетевого супермаркета обнаружил то, что, по его мнению, было идеальным жареным картофелем. А оказывается все очень просто - ни масла, ни эксклюзивных добавок.

Его Величество предпочитает жареную картошку, приготовленную на жире любого жареного мяса. Вот так просто!