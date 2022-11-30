Бывший китайский лидер Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет

Две фракции

По мнению многих китаеведов, внутренняя политика Поднебесной во многом определяется негласным соперничеством "пекинской" и "шанхайской" группировок.

В Шанхае начались революционная деятельность Мао Цзедуна и "культурная революция". После разгрома "банды четырех", состоявшей из шанхайских выходцев, второй город КНР оказался политически отодвинут на второй план. Возвышение Цзян Цзэминя рассматривалось как частичный реванш.

В политике смолоду

Будущий глава КНР родился 17 августа 1926 года в Янчжоу в семье потомственных интеллигентов. Его дед был специалистом по традиционной китайской медицине, увлекался живописью и каллиграфией. Отец писал стихи, в годы антияпонской войны погиб в возрасте 28 лет.

Цзян Цзэминь, будучи студентом, в 1946 году вступил в подпольную компартию. Окончил Шанхайский университет транспорта и связи по специальности "инженер-электрик". За 30 лет дорос от рядового инженера до министра электронной промышленности.

В 1955 году году четыре месяца стажировался на московском автозаводе "ЗИС", неплохо выучил русский язык и песни того времени. Во время визита в Москву в 1998 году попросил организовать ему встречу с давними знакомыми.

В годы "культурной революции", по имеющимся данным, подвергался "трудовому перевоспитанию", но без высылки в деревню, а путем понижения в должности.

В 1985 году был назначен мэром Шанхая, спустя два года - первым секретарем горкома партии.

Консервативный реформатор