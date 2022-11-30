В возрасте 66 лет умер актер Кларенс Гильярд - звезда сериала "Крутой Уокер и "Крепкий орешек". Смерть актера подтвердили в университете, где он преподавал сценическое искуcство.
Умер звезда легендарного сериала "Крутой Уокер" Кларенс Гильярд
Умер звезда легендарного сериала "Крутой Уокер" Кларенс Гильярд
Всемирную известность Гильярду принесла работа в сериале "Крутой Уокер". Сериал шел с 1993 по 2001 год в более чем ста странах.
Актер умер менее чем за месяц до своего 67-летия. Подробности его смерти не разглашаются, но, как сообщает Daily Mail, Гильярд долгое время боролся с болезнью.
Несмотря на свою успешную актерскую карьеру, Гильярд прекратил сниматься в 2006 году и начал преподавать в Невадском университете в Лас-Вегасе и ставить спектакли в университетском театре-консерватории.
Однако он ненадолго вернулся на экран в 2021 году, когда снялся в рекламе с Брюсом Уиллисом.
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