"Исламское государство" сообщило о смерти своего лидера Абу аль-Хасана аль-Курайши

Представитель группировки сообщил в ее телеграм-канале, что аль-Курайши был убит в бою с теми, кого он назвал "врагами Господа", однако не дал других подробностей.

Официальный представитель администрации президента США Джон Кирби приветствовал сообщение о смерти лидера "ИГ", однако отметил, что Вашингтон пытается получить больше информации о произошедшем.

Абу аль-Хасан Аль-Курайши возглавил "ИГ" в марте этого года, после того, как на северо-востоке Сирии был убит предыдущий лидер группировки.

Террористический "Халифат" ИГ когда-то занимал территорию в 88 тыс. квадратных километров, от восточного Ирака до западной Сирии. Под игом террористов жило около восьми миллионов человек.