В среду, 30 ноября, в годовщину уничтожения узников Рижского гетто на Румбульском мемориале состоялось мероприятие в память о жертвах Холокоста в Латвии. В свою очередь у памятника Свободы в Риге жители установили свечи.
Годовщина уничтожения узников Рижского гетто: у памятника Свободы - все в свечах
Холокост - это трагедия Латвии, многих других европейских стран и всего человечества, и память о жертвах Холокоста в Латвии жива и будет жить, заявил председатель Сейма Эдвард Смилтенс на церемонии у Румбульского мемориала.
"Латвия всегда решительно и последовательно осуждала преступления против человечности, совершенные оккупационными властями и их пособниками. (...) Мы также чествуем тех, кто даже в самые мрачные времена сумел сохранить человечность и самоотверженно спасать невинных от верной смерти", - сказал Смилтенс.
Он подчеркнул, что сегодня в Латвии вспоминают одну из самых трагичных страниц в ее истории, когда на Румбуле нацистами в 1941 году было уничтожено 25 000 евреев.
Галерея: Свечи у памятника Свободы в Риге
"Необузданное зло может за несколько лет нанести столь глубокие раны, которые не заживут сотни лет. К сожалению, это мы видим и сегодня", - сказал спикер.
"Мы верили, что нетерпимость, агрессия, расизм и ненависть, разжигаемые на государственном уровне, остались в прошлом, но зверства и жестокие военные преступления России в Украине свидетельствуют об обратном.
Война в Украине показывает, как важно не быть равнодушным к нашему прошлому, что наша свобода и независимость - хрупкие вещи, которые мы все должны защищать. И тогда, и сейчас мы видим, что зло можно победить только в том случае, если противостоять ему вместе, с общим пониманием истории. Поэтому важно открыто и честно смотреть ей в глаза, не забывая ни одной жертвы и привлекая к ответственности палачей и преступников", - подчеркнул Смилтенс.
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