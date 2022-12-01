Алла Пугачева ликвидирует свою последнюю компанию в РФ

Заявление о ликвидации было подано еще на прошлой неделе, заключение по нему должно быть озвучено сегодня, 1 декабря. Сообщается, что информацию об этом можно найти на сайте Федеральной налоговой службы России.

Алла Пугачева являлась единственным владельцем компании. Генеральным директором была Елена Чупракова, концертный директор певицы.

Фирма "АБП" занималась выступлениями Пугачевой, а в прошлом также деятельностью радио "Алла", которое проработало с 2007 по 2011 год.

RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".