За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 532 новых случая заражения Covid-19, получено сообщение о смерти одного зараженного коронавирусом пациента, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За сутки выявлено 532 новых случая Covid-19, скончался один человек
Умерший входили в возрастные категории от 60 до 69 лет.
За это время было выполнено 2630 тестов на Covid-19, 20,2% из них оказались положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 291,6 до 296 случаев на 100 000 населения.
С начала пандемии в Латвии скончались 6097 инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 964 571 случай заражения.
Госпитализации
За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 313 до 319 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За последние сутки госпитализированы 50 пациентов с Covid-19, выписаны 38 человек.
У 95 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 93 человек среднетяжелое течение заболевания, два пациента находятся в тяжелом состоянии.
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