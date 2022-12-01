За сутки выявлено 532 новых случая Covid-19, скончался один человек

Умерший входили в возрастные категории от 60 до 69 лет.

За это время было выполнено 2630 тестов на Covid-19, 20,2% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 291,6 до 296 случаев на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии скончались 6097 инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 964 571 случай заражения.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 313 до 319 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 50 пациентов с Covid-19, выписаны 38 человек.

У 95 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 93 человек среднетяжелое течение заболевания, два пациента находятся в тяжелом состоянии.