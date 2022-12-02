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Соцсети заполонили рисованные портреты знакомых и друзей? Рассказываем, что происходит

rus.tvnet.lv
Соцсети заполонили рисованные портреты знакомых и друзей? Рассказываем, что происходит
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Фотографии, сделанные в приложении Lensa, пользователями соцсетей
Фотографии, сделанные в приложении Lensa, пользователями соцсетей Фото: twitter

Если вдруг ленты ваших социальных сетей заполонили какие-то рисованные портреты друзей и знакомых, то не удивляйтесь - это тренд. 

Что случилось? 

Последнее время ленты соцсетей заполнили арты пользователей - нарисованные как будто художником. Как оказалось - это фоторедактор Lensa от компании Prisma Lab.

Фишка приложения: с помощью искусственного интеллекта (ИИ) генерируется серия портретов на основе фотографий пользователя.

Для того, чтобы получить такие иллюстрации нужно выбрать в галерее от 10 до 20 фотографий с учетом условий приложения: снимки должны быть без нюдсов, с хорошо видным лицом, желательно без очков.

Скачать приложение можно бесплатно, правда за создание иллюстраций придется заплатить - до 10 евро в зависимости от желаемого количества фотографий. 

Примеры Lensa

Некоторые пользователи в восторге от полученного результата, а кто-то жалуется на брак. В частности на то, что большая часть иллюстраций окажется посредственного качества. 

Собрали то, чем делились пользователи соцсетей эту неделю - полученными иллюстрациями, отзывами и шутками. 

Внимание! Некоторые твиты могут содержать мат!

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