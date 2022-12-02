Соцсети заполонили рисованные портреты знакомых и друзей? Рассказываем, что происходит

Что случилось?

Последнее время ленты соцсетей заполнили арты пользователей - нарисованные как будто художником. Как оказалось - это фоторедактор Lensa от компании Prisma Lab.

Фишка приложения: с помощью искусственного интеллекта (ИИ) генерируется серия портретов на основе фотографий пользователя.

Для того, чтобы получить такие иллюстрации нужно выбрать в галерее от 10 до 20 фотографий с учетом условий приложения: снимки должны быть без нюдсов, с хорошо видным лицом, желательно без очков.

Скачать приложение можно бесплатно, правда за создание иллюстраций придется заплатить - до 10 евро в зависимости от желаемого количества фотографий.

Примеры Lensa

Некоторые пользователи в восторге от полученного результата, а кто-то жалуется на брак. В частности на то, что большая часть иллюстраций окажется посредственного качества.

Собрали то, чем делились пользователи соцсетей эту неделю - полученными иллюстрациями, отзывами и шутками.

Внимание! Некоторые твиты могут содержать мат!

So y’all laying 3$ for the Lensa thingy?!?!?!?!? shiiiittt.. me too pic.twitter.com/Y6DqdlNEfr — Kiera Please (@Kieraplease) December 1, 2022