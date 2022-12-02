Если вдруг ленты ваших социальных сетей заполонили какие-то рисованные портреты друзей и знакомых, то не удивляйтесь - это тренд.
Соцсети заполонили рисованные портреты знакомых и друзей? Рассказываем, что происходит
Что случилось?
Последнее время ленты соцсетей заполнили арты пользователей - нарисованные как будто художником. Как оказалось - это фоторедактор Lensa от компании Prisma Lab.
Фишка приложения: с помощью искусственного интеллекта (ИИ) генерируется серия портретов на основе фотографий пользователя.
Для того, чтобы получить такие иллюстрации нужно выбрать в галерее от 10 до 20 фотографий с учетом условий приложения: снимки должны быть без нюдсов, с хорошо видным лицом, желательно без очков.
Скачать приложение можно бесплатно, правда за создание иллюстраций придется заплатить - до 10 евро в зависимости от желаемого количества фотографий.
Примеры Lensa
Некоторые пользователи в восторге от полученного результата, а кто-то жалуется на брак. В частности на то, что большая часть иллюстраций окажется посредственного качества.
Собрали то, чем делились пользователи соцсетей эту неделю - полученными иллюстрациями, отзывами и шутками.
Внимание! Некоторые твиты могут содержать мат!
So y’all laying 3$ for the Lensa thingy?!?!?!?!? shiiiittt.. me too pic.twitter.com/Y6DqdlNEfr— Kiera Please (@Kieraplease) December 1, 2022
Lensa AI art featuring me. I accidentally deleted the other one 😅 pic.twitter.com/md7l4gOAVx— ItzDania (@itzDania) December 1, 2022
Gave in 😅— leemaleestream (@leemaleestream) December 1, 2022
Who else has tried the lensa app? pic.twitter.com/kLfkBr3kvU
Ленса сделала мне нюдсы!!! pic.twitter.com/A20xxHqmuk— татьяночка🕊 (@pustoshy) November 25, 2022
Все хотят красивых картинок, но никто не хочет смешных— Elmira (@elmira_elcha) November 28, 2022
Это я загрузила 20 фоток с котом в ленса pic.twitter.com/P0wShhYKFO
Уау, спасибо за Аватарки ленса pic.twitter.com/OSObs9ltgn— A P (@ProkhorovTweets) December 1, 2022
Хахаха, забавно, что Ленса делает где-то симпатичнее, где-то уродливее🥰 pic.twitter.com/EaDdNODhe8— George (@egorbachev) November 27, 2022
ленса пририсовала мне сиськи ПОЧЕМУ— Чили-Липиздрик Сатаны (@LilithSahll) November 27, 2022
Люди: большой брат, цифровой гулаг, кококо— Кофе с печенегами (@lemniskata_b) November 27, 2022
Те же люди спустя 5 минут: о, ленса 😯
Ленса рисует гораздо более прикольные аватарки, если выбрать мужской пол. Однако все ещё загадка, почему в мужском поле мне нарисовали голые сиськи. pic.twitter.com/jsiKxr9e9N— Aлисонька (@_vanswan) November 28, 2022
Приложение Lensa: нам нужно минимум 10 фото для генерирования аватаров— синусоида. (@di_sinusoida) November 25, 2022
Мужики, у которых 3 удачных фото за всю жизнь: 🗿🗿🗿
все эти люди которые заставили меня загрузить свои фото в lensa и получить ЭТО pic.twitter.com/Tq04VTliAf— ла юрита (@kafkaaesque) November 24, 2022
Почему у всех в #lensa классные аватары, а у меня какой-то кринге 😀 к тому же, судя по некоторым фото, lensa поняла, что я русня ебаная pic.twitter.com/z3URwJGxYR— яна дарк 🐍🕊 (@banana___jam) November 26, 2022
Многие же наверно уже тестили ai от lensa app? Так вот, у всех красивые нереальные фото! А у меня косоглазие и гетерохромия 😂😂😂😂 pic.twitter.com/m6S2XkW3bM— Kim Yn Su (@YnSu_Sushi) November 25, 2022
Тоже загрузил свои фото в Lensa, очень понравилось! pic.twitter.com/OwO31HTArM— Shama (@twitshama) November 23, 2022
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