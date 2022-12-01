"На борту есть врач?" Экс-депутат Сейма спас пассажира в самолете

"Как обычно, у меня с собой и пульсоксиметр, и прибор для измерения давления и даже небольшой набор лекарств - надо сказать, что в самолете также находилось и то и это. Пассажир излечен и доволен, авиакомпания благодарна", - сказал Скриде.