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"На борту есть врач?" Экс-депутат Сейма спас пассажира в самолете

rus.tvnet.lv
"На борту есть врач?" Экс-депутат Сейма спас пассажира в самолете
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Салон самолета. Иллюстративное фото
Салон самолета. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Латвийский кардиолог Андрис Скриде оказал медицинскую помощь и спас жизнь одному из пассажиров самолета, следовавшего из Амстердама в США, сообщило общество "В поддержку памяти маэстро Яниса Думиньша".

30 ноября Скриде на самолете авиакомпании Delta Airlines вылетел в Бостон (США) для участия в проходившей там международной медицинской и научной конференции.

Как он сам сообщил в соцсетях, находясь над Атлантическим океаном, он заметил большой переполох, после чего по громкоговорителю прозвучал вопрос о том, есть ли в самолете врач.

"Как обычно, у меня с собой и пульсоксиметр, и прибор для измерения давления и даже небольшой набор лекарств - надо сказать, что в самолете также находилось и то и это. Пассажир излечен и доволен, авиакомпания благодарна", - сказал Скриде.

Скриде - латвийский врач и политик, доктор медицинских наук, внедрил в Латвии несколько новых методов лечения, организовал и участвовал в первой в истории Латвии пересадке легких, основатель и руководитель Латвийской ассоциации специалистов по редким заболеваниям.

Также он является основателем и председателем правления политической партии "Рост". Был депутатом 13-го Сейма.

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