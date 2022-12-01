Латвийский кардиолог Андрис Скриде оказал медицинскую помощь и спас жизнь одному из пассажиров самолета, следовавшего из Амстердама в США, сообщило общество "В поддержку памяти маэстро Яниса Думиньша".
"На борту есть врач?" Экс-депутат Сейма спас пассажира в самолете
30 ноября Скриде на самолете авиакомпании Delta Airlines вылетел в Бостон (США) для участия в проходившей там международной медицинской и научной конференции.
Как он сам сообщил в соцсетях, находясь над Атлантическим океаном, он заметил большой переполох, после чего по громкоговорителю прозвучал вопрос о том, есть ли в самолете врач.
"Как обычно, у меня с собой и пульсоксиметр, и прибор для измерения давления и даже небольшой набор лекарств - надо сказать, что в самолете также находилось и то и это. Пассажир излечен и доволен, авиакомпания благодарна", - сказал Скриде.
Скриде - латвийский врач и политик, доктор медицинских наук, внедрил в Латвии несколько новых методов лечения, организовал и участвовал в первой в истории Латвии пересадке легких, основатель и руководитель Латвийской ассоциации специалистов по редким заболеваниям.
Также он является основателем и председателем правления политической партии "Рост". Был депутатом 13-го Сейма.
🌎 Esot virs Atlantijas, jau biju iegrimis N. Ikstenas grāmatā “Mātes piens”, kad pamanīju palielu kņadu un skaļrunī - “is there a doctor on board?” 😎— Andris Skride (@AndrisSkride) November 30, 2022
Viens bija ❤️
Man kā jau pierasts līdzi gan oksimetrs, gan medikamenti etc. Viss veiksmīgi!
Dzirkstošu Jums arī Andrejdienu! pic.twitter.com/gDfphIrZEx
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