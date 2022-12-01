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Фото ⟩ В Курземе в кювет попал автобус. В нем не обнаружили ни водителя, ни пассажиров

rus.tvnet.lv
В Курземе в кювет попал автобус. В нем не обнаружили ни водителя, ни пассажиров
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Скользкая дорога. Иллюстративное фото
Скользкая дорога. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В волости Руба Салдусского района в кювет съехал автобус, сообщили представители Государственной полиции.

Происшествие заметил и вызвал полицию прохожий. Когда на место прибыли полицейские, выяснилось, что автобус съехал в кювет, но ни пассажиров, ни водителя в транспортном средстве не было.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия, не исключено, что авария произошла из-за скользкой дороги.

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