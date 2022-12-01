В волости Руба Салдусского района в кювет съехал автобус, сообщили представители Государственной полиции.
Фото ⟩ В Курземе в кювет попал автобус. В нем не обнаружили ни водителя, ни пассажиров
В Курземе в кювет попал автобус. В нем не обнаружили ни водителя, ни пассажиров
Происшествие заметил и вызвал полицию прохожий. Когда на место прибыли полицейские, выяснилось, что автобус съехал в кювет, но ни пассажиров, ни водителя в транспортном средстве не было.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия, не исключено, что авария произошла из-за скользкой дороги.
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