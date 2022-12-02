Самоуправления за демонтаж 69 памятников получат 645 053 евро

Как сообщила начальник отдела по связям с общественностью Министерства культуры Даце Визуле, комиссия под руководством УНКН рассмотрела поступившие до 1 декабря в ePārskats заявления самоуправлений о возврате части средств из государственного бюджета для компенсации расходов на демонтаж объектов, прославляющих советский и нацистский режимы.

Объем средств государственного бюджета, запрошенных самоуправлениями, уменьшился по мере уточнения информации о полученных пожертвованиях. Комиссия приняла решение поддержать запросы 23 муниципалитетов, покрыв не более половины общих расходов в соответствии с нормативной базой.

Данную информацию Минкульт 1 декабря предоставил Министерству охраны окружающей среды и регионального развития, которое будет компенсировать расходы муниципалитетам в порядке, установленном нормативными актами, запрашивая выделение средств из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы".

Как сообщалось, согласно информации, предоставленной местными самоуправлениями Латвии, все 69 объектов, включенных в постановления Кабинета министров "Список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики", были демонтированы в установленный Кабинетом министров срок - до 15 ноября. Кроме того, муниципалитеты предоставили информацию еще как минимум о 55 объектах, не входящих в этот список, демонтаж которых уже проведен по инициативе самоуправлений.