Кремль отклонил условия Байдена для переговоров с Путиным

Журналисты в пятницу попросили Пескова прокомментировать сообщение Байдена, пишет "Медуза".

"Фактически что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот что он сказал", - ответил на это Песков.

Журналисты попросили его подтвердить тезис о том, что "Кремль к этому не готов".

"Безусловно. Специальная военная операция продолжается", - отметил Песков.

При этом он указал, что Путин "был, есть и остается открытым для контактов, для переговоров", потому что "конечно, наиболее предпочтительный путь достижения наших интересов - это мирными дипломатическими средствами".

Песков также напомнил, что США не признают территориями РФ оккупированные регионы Украины, которые Москва объявила своими, что, по его словам, затрудняет поиски основы, которая была бы возможна для совместного обсуждения.

Напомним, накануне Байден впервые после вторжения России в Украину 24 февраля заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным, если он действительно хочет прекратить войну.

"Я готов поговорить с Путиным, если он искренне заинтересован в том, что он ищет способ прекратить войну. Пока он этого не делал", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.