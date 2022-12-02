Президент США Джо Байден впервые после вторжения России в Украину 24 февраля заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным, если он действительно хочет прекратить войну.
Байден сообщил, что готов говорить с Путиным - с одним условием
"Я готов поговорить с Путиным, если он искренне заинтересован в том, что он ищет способ прекратить войну. Пока он этого не делал", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмануэлем Макроном.
В свою очередь Макрон, прибывший с визитом в США, выразил решимость предоставить Украине еще большую поддержку и обещал не давить на Киев, чтобы Украина против своей воли вступила с Россией в мирные переговоры.
"Мы никогда не будем призывать украинцев принимать неприемлемые компромиссы", - подчеркнул на пресс-конференции президент Франции.
Он добавил, что президент Украины Володимир Зеленский проявил "истинную волю".
"Наша задача состоит в том, чтобы сотрудничать с ним", - сказал Макрон.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!