Байден сообщил, что готов говорить с Путиным - с одним условием

"Я готов поговорить с Путиным, если он искренне заинтересован в том, что он ищет способ прекратить войну. Пока он этого не делал", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

В свою очередь Макрон, прибывший с визитом в США, выразил решимость предоставить Украине еще большую поддержку и обещал не давить на Киев, чтобы Украина против своей воли вступила с Россией в мирные переговоры.

"Мы никогда не будем призывать украинцев принимать неприемлемые компромиссы", - подчеркнул на пресс-конференции президент Франции.

Он добавил, что президент Украины Володимир Зеленский проявил "истинную волю".

"Наша задача состоит в том, чтобы сотрудничать с ним", - сказал Макрон.