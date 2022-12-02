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Байден сообщил, что готов говорить с Путиным - с одним условием

rus.tvnet.lv
Байден сообщил, что готов говорить с Путиным - с одним условием
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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото: Reuters/ScanPix

Президент США Джо Байден впервые после вторжения России в Украину 24 февраля заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным, если он действительно хочет прекратить войну.

"Я готов поговорить с Путиным, если он искренне заинтересован в том, что он ищет способ прекратить войну. Пока он этого не делал", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

В свою очередь Макрон, прибывший с визитом в США, выразил решимость предоставить Украине еще большую поддержку и обещал не давить на Киев, чтобы Украина против своей воли вступила с Россией в мирные переговоры.

"Мы никогда не будем призывать украинцев принимать неприемлемые компромиссы", - подчеркнул на пресс-конференции президент Франции.

Он добавил, что президент Украины Володимир Зеленский проявил "истинную волю".

"Наша задача состоит в том, чтобы сотрудничать с ним", - сказал Макрон.

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