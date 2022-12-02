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Британская разведка: наступление России ограничивает нехватка боеприпасов

rus.tvnet.lv
Британская разведка: наступление России ограничивает нехватка боеприпасов
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Фото: EPA/Scanpix

Возобновление наступательных операций российской армии, вероятно, ограничивается нехваткой боеприпасов, говорится в новом сообщении военной разведки Великобритании о ситуации на фронте в Украине.

В сообщении указывается, что отход российской армии с правого берега Днепра в прошлом месяце позволяет силам Украины наносить удары по российским логистическим узлам и коммуникациям.

Из-за угроз российская армия была вынуждена отодвинуть узлы снабжения, в том числе и эелезнодорожные перевалочные пункты, альше на юг и на восток.

"Нехватка боеприпасов в России (усугубляемая этими проблемами с логистикой), вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций", - цитирует сообщение разведки Русская служба ВВС.

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