Британская разведка: наступление России ограничивает нехватка боеприпасов

В сообщении указывается, что отход российской армии с правого берега Днепра в прошлом месяце позволяет силам Украины наносить удары по российским логистическим узлам и коммуникациям.

Из-за угроз российская армия была вынуждена отодвинуть узлы снабжения, в том числе и эелезнодорожные перевалочные пункты, альше на юг и на восток.

"Нехватка боеприпасов в России (усугубляемая этими проблемами с логистикой), вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций", - цитирует сообщение разведки Русская служба ВВС.