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Сноуден получил российский паспорт

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Сноуден получил российский паспорт
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Эдвард Сноуден.
Эдвард Сноуден. Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/imago/Eibner Europa

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил российский паспорт, сообщают в пятницу российские СМИ.

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что 39-летний Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.

Уже сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в сентября предоставил гражданство России Сноудену, который с момента утечки информации о шпионских программах США в 2013 году живет в России.

В июне 2013 года Сноуден передал изданиям Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о шпионских программах спецслужб США.

За это против Сноудена в США были выдвинуты уголовные обвинения.

После утечки документов он из США сначала отправился в Гонконг, а затем в Москву, где, по его словам, он 40 дней находился в транзитной зоне аэропорта.

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