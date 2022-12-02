Сноуден получил российский паспорт

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что 39-летний Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.

Уже сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в сентября предоставил гражданство России Сноудену, который с момента утечки информации о шпионских программах США в 2013 году живет в России.

В июне 2013 года Сноуден передал изданиям Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о шпионских программах спецслужб США.

За это против Сноудена в США были выдвинуты уголовные обвинения.

После утечки документов он из США сначала отправился в Гонконг, а затем в Москву, где, по его словам, он 40 дней находился в транзитной зоне аэропорта.