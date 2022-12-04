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Жанна Фриске не делала ЭКО, а Иван Ургант стал безработным?

Звездные страсти. Слухи недели
rus.tvnet.lv
Жанна Фриске не делала ЭКО, а Иван Ургант стал безработным?
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Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели. 

Жанна Фриске не делала ЭКО?

Когда у Жанны Фриске обнаружили онкологию, ее поддержала бывшая коллега по сцене Ольга Орлова. Она не отходила от близкой подруги ни на шаг.

В 2015 году Жанна Фриске ушла из жизни после безуспешной борьбы с раком головного мозга.

СМИ писали, что болезнь могла спровоцировать процедура ЭКО.

Недавно Ольга Орлова заявила в YouTube-шоу "Света вокруг света", что Жанна не делала ЭКО. Она просто забеременела. Следовательно, все разговоры о развитии болезни - это были лишь домыслы недоброжелателей.

Жанна Фриске в Таллинне
Жанна Фриске в Таллинне Фото: Максим Тооме

 Иван Ургант стал безработным?

СМИ в последнее время пишут, что Иван Ургант стал безработным. Напомним, с начала войны в Украине шоу "Вечерний Ургант" перестали показывать на телевидении. Следовательно, Иван Ургант лишился работы. 

Журналисты пишут, что Ургант продолжает жить в Москве, иногда ведет корпоративы, но на экранах он больше не появляется.

Его отец Андрей Ургант недавно заявил журналистам: "У меня двое детей: Иван и Мария. Иван - актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек", - сказал он.

Он подтвердил, что сын пропал с телеэкранов временно. Совсем скоро он должен вновь приступить к съемкам. К слову, эту информацию подтверждает и Алла Михеева. По ее словам, съемочный павильон "Вечернего Урганта" не разобран, а сам Иван часто появляется в телецентре "Останкино". Более того, команда проекта продолжает получать зарплату, пишет Popcake.tv.

Иван Ургант
Иван Ургант Фото: Кадр из видео

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