Пугачева нашла хитрый способ помочь Украине

В Telegram-канале "Дневники знаменитостей" появилось фото билета. Во время экскурсии по замку Грязь, можно будет увидеть, как жила Алла Пугачева и Максим Галкин. Мржно посетить их комнаты, гардеробные и т.д.

При этом любая съемка запрещена несмотря на немалую стоимость билета - 10 200 рублей (154 евро).

Такими экскурсиями Алла Борисовна намерена помочь Украине. В билете указано, что вырученные средства пойдут в благотворительный фонд первой леди Украины Елены Зеленской.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева закрывает свою последнюю фирму в России - именную компанию "АБП".

Фирма "АБП" занималась выступлениями Пугачевой, а в прошлом также деятельностью радио "Алла", которое проработало с 2007 по 2011 год.

RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".