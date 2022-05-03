Что будет с замком Галкина и Пугачевой в деревне Грязь?

Большой замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина часто фотографируют папарацци. Он величественно возвышается над окружающей деревней. Шестиэтажный особняк из красного кирпича снаружи отделан мрамором. Крышу дворца и башню по периметру украшают литые медные заборчики. Площадь особняка - 3000 квадратных метров.

Строительство началось в начале 2000-х. Известно, что работы велись 7 лет. Сначала жители деревни Грязь понятия не имели, кто именно там будет жить.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина ФОТО: скриншот видео

Теперь замок пустует. Появились слухи, что звездные супруги могут лишиться элитного имущества. Повод для переживаний дала украинская телеведущая и подруга юмориста Маша Ефросинина:

"Мы созвонились на днях. Обращения Максима с первых дней стали для меня сигналом того, что, оказывается, можно высказываться и вывезти детей. Можно! Значит, это вопрос только внутреннего выбора. Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет", - цитирует Spletnik.ru сказанное Ефросининой украинскому телевидению.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина ФОТО: скриншот видео

Напомним, после начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время артист в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении юморист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.

Ранее главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.

Телеведущую осудила латвийская певица Лайма Вайкуле. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев.

Стоит отметить, что слухи о том, что замок у звездной пары могут отобрать, ходят с первого дня их отъезда из России. Была версия о том, что новым владельцем может стать продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Telegram-канал "Не Малахов" отмечает, что имущество, скорее всего, записано и на Пугачеву, и на малолетних детей артистов.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина ФОТО: скриншот видео

Продюсер группы "Ласковый май" действительно заявлял, что творческий центр "Солнечный круг", президентом которого он является, готов рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже замка. В нем Разин якобы планировал разместить детей-сирот.

Музыкальный критик Сергей Соседов подчеркивал, что отобрать замок у звездной четы невозможно по закону, пишет StarHit.ru.

Spletnik.ru ссылается на слова риелтора Татьяны Вавиловой, которая отмечает, что потенциальному хозяину имущество может обойтись в крупную сумму. Стоимость замка может составить от 500 миллионов до миллиарда рублей (по нынешнему курсу - от 6,7 миллиона евро до 13,4 миллиона евро). Но есть предположения, что из-за того, что в доме жила Алла Пугачева, его цена может возрасти и до 130 миллионов евро.

Кстати, по версии портала Gorodche.ru, якобы уже есть покупатель - это бизнесмен, чье имя пока не называют.

Галерея: Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина