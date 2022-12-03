В третьем выпуске ток-шоу скандального режиссера Дж. Дж. Джилинджера Dziļi ar Džili состоялся откровенный разговор с главы свингер-клуба sexWife Кариной, практикующей образ жизни свингеров.
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"После десяти парней теряешь счет": глава свингер-клуба о Gang Bang-вечерах
В программе Карина рассказывает о своем опыте, о том, как она начала участвовать в мероприятиях свингер-клуба и в итоге стала его руководителем. Давайте узнаем, что и как происходит на мероприятиях свингер-клуба, чего от них ждать, каковы правила, ведь они там действительно существуют.
Карина также расскажет о своих самых ярких приключениях и самых удивительных моментах, которые она пережила на вечерах, организованных свингерами.
Интервью с Кариной:
"Огромного отсева на мероприятие у нас нет. Редко бывают случаи, когда мы кому-то отказываем. Правила просты - секс основан на взаимной симпатии. Ты приходишь и это твой свободный выбор. Либо ты привлекаешь, либо нет. Иногда говорим - да, может быть, на тебя не будет спроса. Таковы реалии жизни", - рассказала Карина в передаче.
Джилис спросил, сколько партнеров Карина обычно меняет за вечер свинга? "Это зависит от мероприятия. Были так называемые мероприятия Gang Bang (групповой секс), где я одна в центре сексуальной активности. Ну сколько? После десяти теряешь счет", - кокетливо отвечает Карина.
"Женщины хотят много и долго. Если это может один - то хватит и его. Но обычно так не бывает, поэтому и есть свинг, а Gang Bang надо специально организовывать, это не бывает часто. Да, мне очень нравилось это ощущение - я и десять парней в одной комнате", - говорит Карина.
Карина вместе с Сергеем, управляющим клуба SexWife, каждый выходные они оба - активные свингеры. "Он уважает мои желания, и здесь нет места ревности". Сергей также участвует в частных Gang Bang-мероприятиях, которые организует некая женщина в гостинице, но Карину это не смущает.
Спит ли она с кем-нибудь вне клуба? "Нет, у меня не было такого желания".
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Галерея: Новая передача Дж. Дж. Джилинджера Dziļi ar Džili
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