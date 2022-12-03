"После десяти парней теряешь счет": глава свингер-клуба о Gang Bang-вечерах

"Женщины хотят много и долго. Если это может один - то хватит и его. Но обычно так не бывает, поэтому и есть свинг, а Gang Bang надо специально организовывать, это не бывает часто. Да, мне очень нравилось это ощущение - я и десять парней в одной комнате", - говорит Карина.