Видео ⟩ Передача: чиновники могут переехать в здание Министерства сельского хозяйства

Андрис Варна, член правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), говорит, что в 2019 году учреждение, которое до этого располагалось в трех разных местах, переехало в помещение на улице Талеяс в Риге.

Таким образом, государственная компания почти вдвое сократила площадь используемых помещений. А также сэкономила миллион евро на обслуживании помещений за пять лет и снизила потребление энергии на 65%. Выросла удовлетворенность сотрудников после переезда в современный офис.

"Это изменение подхода - это не только история о сокращении площади, но и вообще о культуре нашей работы", - сказал Андрис Варна, член правления VNĪ.

Рабочая культура ориентирована на удобство и совместный подход.

В будущем этот подход планируется опробовать в более широком масштабе, переместив несколько министерств и других госучреждений в здание Министерства сельского хозяйства на площади Республики 2 в Риге.

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