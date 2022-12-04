Видео ⟩ Самая богатая певица Украины выступила в Пакистане

Исполнительница Камалия регулярно поддерживает Украину. Она неоднократно собирала деньги на помощь пострадавшим от войны согражданам. Недавно певица проводила благотворительный концерт, деньги от которого были переданы для пострадавших от наводнения пакистанцев.

На своей Instagram-странице звезда опубликовала видео, где появляется на сцене в платье сине-желтого цвета.

"Мое выступление на фестивале "Дань пакистанской музыке" в поддержку пострадавших от наводнения жителей Пакистана", - прокомментировала она.