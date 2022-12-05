Протесты в Иране: Тегеран сообщил об упразднении полиции нравов, но правила ношения хиджабов не отменит

Иранские власти неоднократно заявляли, что правила ношения хиджаба не подлежат пересмотру.

Публикация заявления генерального прокурора вызвала множество откликов. Некоторые расценили это как своего рода "отступление" жестких религиозных правил в Исламской Республике, или даже истолковали как "победу протестующих".

Однако Масих Алинеджад, иранская журналистка и оппозиционная активистка написала в "Твиттере", что эта новость является "ложной и вводящей в заблуждение информацией", то есть тактикой властей по прекращению массовых протестов. А Али Моджтахедзаде, юрист в Иране, посчитал заявление Монтазери "непрозрачным и двусмысленным".

Надежды на смягчение строгих исламских правил в Иране могут быть совершенно беспочвенными, если верить внутренней переписке одного из новостных агентств Исламской Республики.

Служба Би-би-си на Персидском языке опубликовала взломанную переписку, в которой неоднократно упоминалось, что Али Хаменеи, духовный лидер Ирана, делал выговоры различным властным структурам, что они недостаточно следят за строгим соблюдением правил ношения хиджаба. Хиджаб стал обязательным через четыре года после революции 1979 года, в результате которой была создана Исламская Республика Иран.

"Назидательный патруль"

Полиция нравов (официально известная как Гашт-е Эршад или "Назидательный патруль") появилась в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде для "распространения культуры скромности и хиджаба" - обязательного к ношению женского головного убора.

Поначалу сотрудники полиции нравов лишь выносили предупреждения, но затем их полномочия были расширены: они получили право арестовывать провинившихся.