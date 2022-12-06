После двулетнего переррыва на Домской площади был открыт традиционный рождественский базарчик Хотя от инфляции никуда не убежать - ни у нас, ни в Таллине, ни в Вильнюсе. Подарки и лакомства везде стоят дороже, чем раньше, рассказывают новости TV3.
Рождественские ярмарки Риги, Вильнюса и Таллинна: какие цены?
Традиционно на рынках любимый напиток - глинтвейн. Стакан среднего размера стоит четыре евро на рождественской ярмарке на Домской площади. Продавцы не жалуются на отсутствие покупателей.
"Я думаю, что люди скучают по ярмарке. Все хорошо!" - говорит Санта, продавец горячих напитков.
На рынках можно не только согреться напитками, но и поесть. Как заметил TV3, тушеная капуста с сосисками стоит восемь евро, что примерно столько же, сколько и три года назад. Выросли цены на пипаркукас - лакомства стоят от двух до шести евро.
Галерея: Рождественский базарчик на Домской площади в Риге
"Мука, сахар… все подорожало! Поэтому цена продукта тоже поднялась", - говорит Наталия, продавец пипаркукас.
Выросли цены и на трикотаж - за пару теплых носков придется расстаться с 25 евро.
Рижане, с которыми поговорили журналисты, не жалуются на цены и наслаждаются праздничной атмосферой. "На Рождество мы все можем позволить себе немного больше, потому что копили", - говорит Марите, посетительница рынка на Домской площади.
Еще выходные назад рождественские ярмарки открылись также в Вильнюсе и Таллинне. Рыночные торговцы эстонской столицы признаются, что были вынуждены поднять цены: стакан глинтвейна стоит от четырех до пяти евро, а капуста с сосисками - от 13 до 15 евро.
"Да, цены пришлось поднять, потому что электричество и аренда подорожали, иначе концы с концами не сведешь", - признается эстонка Марта.
Хотя продукты питания в Эстонии дороже, на трикотаж цены чуть ниже: от 15-20 евро. Опрошенные эстонцы признаются, что, хотя и хотелось бы покупать много, цены заставляют воздерживаться от крупных покупок.
В свою очередь, вильнюсские торговцы удивлены большим количеством посетителей ярмарки. Как заметила программа, цена порции жареных каштанов здесь составляет четыре евро. Цены на горячие напитки - от четырех до восьми евро за стакан.
Все три рынка столиц стран Балтии будут открыты до 1 января.
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