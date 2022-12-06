Рождественские ярмарки Риги, Вильнюса и Таллинна: какие цены?

Традиционно на рынках любимый напиток - глинтвейн. Стакан среднего размера стоит четыре евро на рождественской ярмарке на Домской площади. Продавцы не жалуются на отсутствие покупателей.

"Я думаю, что люди скучают по ярмарке. Все хорошо!" - говорит Санта, продавец горячих напитков.

На рынках можно не только согреться напитками, но и поесть. Как заметил TV3, тушеная капуста с сосисками стоит восемь евро, что примерно столько же, сколько и три года назад. Выросли цены на пипаркукас - лакомства стоят от двух до шести евро.

Галерея: Рождественский базарчик на Домской площади в Риге

"Мука, ​​сахар… все подорожало! Поэтому цена продукта тоже поднялась", - говорит Наталия, продавец пипаркукас.

Выросли цены и на трикотаж - за пару теплых носков придется расстаться с 25 евро.

Рижане, с которыми поговорили журналисты, не жалуются на цены и наслаждаются праздничной атмосферой. "На Рождество мы все можем позволить себе немного больше, потому что копили", - говорит Марите, посетительница рынка на Домской площади.