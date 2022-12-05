Ашераденс, Чакша, Ринкевич: "Новое Единство" назвало своих кандидатов в министры

Как сообщила агентству LETA представители "Нового Единства", Ашераденс направлен на должность министра финансов, Ринкевич - министра иностранных дел, Либиня-Эгнере - министра юстиции, Чакша - министра образования и науки, Чударс - министра по климату и энергетике и Силиня - на пост министра благосостояния.

Кандидаты будут направлены на утверждение общим собранием "Нового Единства".

Как сообщалось, Национальное объединение на заседании правления в понедельник единогласно решило выдвинуть своими кандидатами в министры Илзе Индриксоне, Инару Мурниеце, Науриса Пунтулиса и Яниса Витенбергса.

Известно, что, возможно, за новый Кабинет министров Сейм может голосовать в середине декабря.