На совместном заседании правлений объединения партий "Новое Единство" и партии "Единство" сегодня поддержали продвижение кандидатур Арвила Ашераденса, Эдгара Ринкевича, Инесы Либини, Анды Чакши и Эвики Силини на посты министров.
Ашераденс, Чакша, Ринкевич: "Новое Единство" назвало своих кандидатов в министры
Как сообщила агентству LETA представители "Нового Единства", Ашераденс направлен на должность министра финансов, Ринкевич - министра иностранных дел, Либиня-Эгнере - министра юстиции, Чакша - министра образования и науки, Чударс - министра по климату и энергетике и Силиня - на пост министра благосостояния.
Кандидаты будут направлены на утверждение общим собранием "Нового Единства".
Как сообщалось, Национальное объединение на заседании правления в понедельник единогласно решило выдвинуть своими кандидатами в министры Илзе Индриксоне, Инару Мурниеце, Науриса Пунтулиса и Яниса Витенбергса.
Известно, что, возможно, за новый Кабинет министров Сейм может голосовать в середине декабря.
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