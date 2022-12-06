Утром в понедельник, 5 декабря, на пешеходном переходе в Иманте был сбит школьник, сообщает программа ТV3 Degpunktā.
Видео ⟩ На пешеходном переходе в Иманте сбили ребенка
На пешеходном переходе в Иманте сбили ребенка
Водитель автомобиля Audi говорит, что ребенок выбежал перед машиной и перебежал улицу, не глядя, движется ли машина.
Медики, проезжавшие мимо аварии, бросились на помощь к пострадавшему. Ребенок был в сознании, его состояние стабильное, но для исключения более серьезных травм его доставили в больницу.
Водитель Audi подчеркивает, что пешеходы должны знать, что зимой тормозной путь автомобиля удлиняется и водители не могут реагировать на происходящее так быстро, как им хотелось бы.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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