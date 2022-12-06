Россия: беспилотник атаковал аэродром в Курской области

В понедельник утром минобороны России заявило, что украинскими беспилотниками были атакованы два российских военных аэродрома в сотнях километров от линии фронта. В результате удара по аэродрому Дягилево под Рязанью погибли трое и были ранены четверо военных, а взрыв на аэродроме Энгельс "повредил обшивку корпуса двух самолетов".