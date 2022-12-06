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Россия: беспилотник атаковал аэродром в Курской области

rus.tvnet.lv
Россия: беспилотник атаковал аэродром в Курской области
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Горящий аэропорт в Курской области
Горящий аэропорт в Курской области Фото: Скриншот с Telegram "Редакция"

В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом пишет Русская служба BBC.

"Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - написал Роман Старовойт в Telegram-канале.

Курская область граничит с Сумской областью Украины.

В понедельник утром минобороны России заявило, что украинскими беспилотниками были атакованы два российских военных аэродрома в сотнях километров от линии фронта. В результате удара по аэродрому Дягилево под Рязанью погибли трое и были ранены четверо военных, а взрыв на аэродроме Энгельс "повредил обшивку корпуса двух самолетов".

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