В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом пишет Русская служба BBC.
Россия: беспилотник атаковал аэродром в Курской области
Россия: беспилотник атаковал аэродром в Курской области
"Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - написал Роман Старовойт в Telegram-канале.
Курская область граничит с Сумской областью Украины.
В понедельник утром минобороны России заявило, что украинскими беспилотниками были атакованы два российских военных аэродрома в сотнях километров от линии фронта. В результате удара по аэродрому Дягилево под Рязанью погибли трое и были ранены четверо военных, а взрыв на аэродроме Энгельс "повредил обшивку корпуса двух самолетов".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!