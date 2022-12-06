"Умер в течение пяти минут." Жена Харальда Симаниса вспоминает события рокового утра

Харальд Симанис не жаловался друзьям, коллегам и соратникам на проблемы со здоровьем, которые уже некоторое время напоминали о себе все чаще и чаще. О проблемах музыканта знали только самые близкие - семья.

В беседе с Kas Jauns супруга Симаниса Гита рассказала, что в последнее время им было довольно тяжело. Из-за осложнений со здоровьем артист набрал вес. Нужно было лечь в больницу на лечение, но он отказывался. За день до смерти в разговоре с женой певец лишь констатировал: "Он там, наверху, знает лучше, как нужно".

Вспоминая ход событий 1 декабря, Гита говорит, что Харальд ушел мирно и очень быстро: "Мне нужно было ехать на похороны брата, поэтому мы встали уже в четыре утра. Еще в пять позавтракали и все… У него разорвался крупный кровеносный сосуд рядом с сердцем... разрыв аорты. Уже позже врачи скорой помощи признали, что не смогли бы его спасти, даже если бы он находился в больнице".

"Ушел буквально за пять минут. Харальдик умер у меня и у Мартины на руках".

Как сообщалось, прощание с Харальдом Симанисом состоится 8 декабря в 12:00 в Цесисской церкви.

Симанис родился в 1951 году в Цесисе. Он не получил музыкальное образование, но научился играть на гитаре и органе самостоятельно. Уже в 1970-х Симанис начал сотрудничество с Арвидом Ульме.

Широкую известность Симанис получил в 1980 году, когда в заключительном концерте Mikrofona dziesmu aptauja исполнил свою балладу Ezers, которая своим звучанием резко отличалась от всего, что до этого транслировалось по Латвийскому телевидению.

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