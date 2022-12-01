Ушел из жизни латвийский музыкант Харальд Симанис

Симанис родился в 1951 году в Цесисе. Он не получил музыкальное образование, но научился играть на гитаре и органе самостоятельно. Уже в 1970-х Симанис начал сотрудничество с Арвидом Ульме.

Широкую известность Симанис получил в 1980 году, когда заключительном концерте Mikrofona dziesmu aptauja исполнил свою балладу Ezers, которая своим звучанием резко отличалась от всего, что до этого транслировалось по Латвийскому телевидению.