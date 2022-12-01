1 сентября ушел из жизни артист и исполнитель Харальд Симанис. Об этом сообщает Austras biedrība.
Ушел из жизни латвийский музыкант Харальд Симанис
Ушел из жизни латвийский музыкант Харальд Симанис
Симанис родился в 1951 году в Цесисе. Он не получил музыкальное образование, но научился играть на гитаре и органе самостоятельно. Уже в 1970-х Симанис начал сотрудничество с Арвидом Ульме.
Широкую известность Симанис получил в 1980 году, когда заключительном концерте Mikrofona dziesmu aptauja исполнил свою балладу Ezers, которая своим звучанием резко отличалась от всего, что до этого транслировалось по Латвийскому телевидению.
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