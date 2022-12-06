В Риге отменили концерт российской органистки Приваловой. Она заявила, что покинет страну

Привалова сообщила, что проносит свои извинения и что все билеты подлежат возврату, за этим нужно обращаться на www.bilesuparadize.lv.

"Было заявление в общину церкви о том, что я поддерживаю войну, что является абсолютной ложью, а также о моей концертной деятельности в России (это правда)", - написала она.

Органистка также добавила, что у нее есть квартира в Риге, но ее ей подарили. "В том году мне подарили квартиру в Риге. Одна моя невероятная слушательница очень захотела, чтобы у меня был свой дом. [...] Но и это не помогло. Мне ужасно жаль, что город, с которым связан мой взлет, мое большое профессиональное становление, изгоняет меня".

Привалова рассказала, что за время жизни и работы в Риге она на протяжении четырех лет проводила благотворительные концерты в церкви Святого Павла, два года вела передачу "Культурная среда" на радио Baltcom, записала альбом на органе Домского собора и пр.